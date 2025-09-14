Sommer da incubo. Akanji esordio opaco. Dimarco brilla subito

SOMMER 4. Non spinge abbastanza per deviare il tiro di Yildiz e sbaglia clamorosamente su Adzic.

AKANJI 5. La personalità si vede, ma è in ritardo sui gol di Kelly e Thuram. Non il più felice degli esordi.

ACERBI 6,5. Non regala nulla a Vlahovic.

BASTONI 5,5. Molto ingenuo il fallo che consente alla Juventus di conquistare la punizione della terza rete bianconera.

DUMFRIES 6. Si contiene a vicenda con Mckennie senza riuscire ad incidere.

BARELLA 5,5. Suo il primo tentativo dell’Inter da fuori, poi sparisce un po’ dal cuore della partita.

CALHANOGLU 7,5. Coi De Profundis già pronti (regala la prima occasione alla Juve perdendo palla) tira fuori dal cilindro due colpi da biliardo.

MKHITARYAN 5,5. Gli anni passano e qualche crepa si vede: gli strappi in verticale sono quasi azzerati.

C. AUGUSTO 6. Appoggia a Calhanoglu la palla del momentaneo 1-1.

L. MARTINEZ 5. Non la vede mai e sbaglia anche il rinvio che porta al gol di Kelly.

M. THURAM 6. Molto meglio nella ripresa. Un tacco per aprire il campo, una sponda per Dumfries. Segna e non esulta: perché?

ALL. CHIVU 6. Il mercato gli ha dato molto meno rispetto alle attese, la sconfitta è immeritata e il portiere lo condanna, ma i numeri della sua era sono pessimi: tre vittorie e altrettanti ko in sette gare tra Mondiale e campionato.

Dimarco 6,5. Entra e piazza un assist perfetto dalla bandierina.

Zielinski 5,5. La torre per il Calhanoglu-bis, ma si toglie completamente dalla marcatura di Thuram sul 3-3.

Bonny 5,5. Cade troppo facilmente dopo il colpo subito da Thuram, un attimo prima del gol di Adzic.

Darmian e Sucic sv.

Voto squadra 6.

m. t.