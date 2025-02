Sommer si infortuna, l’lnter rischia di perderlo per un mese

Milano, 20 febbraio 2025 - Brutta notizia in casa Inter. Si ferma per infortunio Yann Sommer, portiere titolare della squadra allenata da Simone Inzaghi. Il portiere svizzero ha subito un colpo fortuito ieri in allenamento e oggi ha effettuato una serie di esami che hanno evidenziato una frattura del pollice della mano destra.

Da decidere la terapia da effettuare, ma l’estremo difensore non dovrebbe tornare prima della sosta per le nazionali. L’elvetico salterà nel caso non solo Inter-Genoa di sabato, ma tutta una serie di gare cruciali: Inter-Lazio di martedì 25 in Coppa Italia, gli scontri diretti (in trasferta entrambi) contro Napoli e Atalanta, nel mezzo il Monza a San Siro e le due gare di ottavi di finale di Champions League.

Tornerebbe, se le tempistiche saranno rispettate, per Inter-Udinese del 30 marzo, oltre un mese dopo lo stop imposto dall’infortunio. Tra i pali giocherà quindi Josep Martinez, visto finora solamente in Coppa Italia contro l’Udinese a dicembre. Al momento è infortunato anche il terzo portiere, Raffaele Di Gennaro, sottoposto in dicembre a intervento chirurgico di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra.