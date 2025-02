Sommer operato: "Non vedo l’ora di tornare in campo"

Il volto rassicurante dopo giorni complicati. Yann Sommer si è sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra dopo l’infortunio rimediato nei giorni scorsi. L’operazione è perfettamente riuscita ed è stato lo stesso calciatore a rassicurare tutti e a ringraziare i tifosi con un messaggio sui profili “social“: "Grazie per il vostro sostegno e gli auguri di guarigione! Sono completamente concentrato sulla riabilitazione e non vedo l’ora di tornare in campo...", ha scritto il numero uno nerazzurro.

Tra una settimana, con il via alla fase riabilitativa, comincerà la rincorsa del portiere svizzero verso il recupero, anche se dovrà avere molta cautela. Per quel che trapela, i tempi non saranno brevi e lo stop sarà almeno di quasi quattro settimane. Perciò il portiere, dopo aver saltato la partita di ieri sera con il Genoa, dovrà certamente rinunciare alla sfida scudetto con il Napoli e al doppio impegno negli ottavi di Champions con il Feyenoord. Resta una piccola speranza per un’altra gara importante, in casa dell’Atalanta, ultimo match prima della sosta del 17 marzo per gli impegni della Nazionale. Se non dovesse farcela per il match del Gewiss Stadium, il rientro avverrà alla ripresa del campionato. G.M.