Sommer presente. Garanzia Acerbi. Lautaro non punge
SOMMER 7. Ordinaria amministrazione nel primo tempo, si sporca i guantoni nella ripresa su conclusione di Hermoso e punizione di Dybala.
AKANJI 6,5. Un po’ irruente, però efficace.
ACERBI 7. Presidia l’area di rigore tenendo sotto controllo Dybala. Più lavoro con l’ingresso di Dovbyk.
BASTONI 7. In costante appoggio a Dimarco, sradica dai piedi degli avversari palloni pesanti
DUMFRIES 6,5. Rischia il giallo per un ruvido intervento su Wesley, più spazio nella ripresa quando sfiora il raddoppio.
BARELLA 7. Corre tantissimo e ha il merito di inventarsi un assist col contagiri per Bonny. Chiude da “play“. (Zielinski sv)
CALHANOGLU 6. Preso in consegna da Kone, il radar si accende a intermittenza (Frattesi 6,5 Rattoppa e rilancia)
MKHITARYAN 7. Quanta energia, dei tre centrocampisti è quello che fa maggior pressione. Peccato per la palla del 2-0 sprecata nel finale.
DIMARCO 7. Allunga la squadra con poderose galoppate sulla fascia, senza mai risparmiarsi. (Carlos Augusto sv)
BONNY 7,5. Pronti, via ed è glaciale davanti alla porta dopo un veloce contropiede. Tre gol e tre assist sin qui, non male. (Sucic 6 Rinforza la mediana).
LAUTARO MARTINEZ 6,5. Forse stanco o forse condizionato dal giallo in avvio, gli manca il guizzo vincente ma per un’ora lotta da capitano vero (Esposito 6,5. Presenza ingombrante)
all. Chivu 7. E’ un’Inter a due volti, ma vince: ottimo approccio, discreta gestione del vantaggio per un tempo, tanta sofferenza nella ripresa.
Voto squadra 7
