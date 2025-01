Sparta Praga-Inter 0-1, Lautaro spinge i nerazzurri verso gli ottavi di Champions League

Milano, 22 gennaio 2025 – Gli ottavi di finale per via diretta sono lì, solo da prendere. L'Inter è già certa di essere almeno ai playoff e per non entrare tra le prime otto dovrà gettare al vento una grande occasione. Basterà infatti un punto contro il Monaco, mercoledì 29. Un incastro di risultati potrebbe garantire la qualificazione senza passare dagli spareggi anche in caso di ko casalingo.

A garantire una posizione di grande vantaggio ai nerazzurri, in previsione degli ultimi 90' della fase a girone, è la vittoria di misura contro lo Sparta Praga. Nel freddo della Repubblica Ceca, Lautaro Martinez centra il bersaglio e consente alla squadra di Inzaghi di gestire, con qualche piccolo affanno, il vantaggio conseguito. L'argentino conferma l'ottimo momento, dopo una lunga rincorsa alla miglior condizione. Segna una rete complicata, calciando quasi dalla linea di fondo, con pochissimo angolo a disposizione. Un gol bello e pesante, perché avvicina la possibilità di evitare due partite a febbraio, che sarebbero in calendario nei giorni immediatamente precedente e poco successivi al derby d'Italia di campionato contro la Juventus. Un doppio confronto che invece i bianconeri rischiano di disputare.

Le notizie positive non si fermano al solo Lautaro, nell'analisi dei singoli. L'Inter di Champions conferma una fase difensiva fatta con i giusti equilibri, come dimostra il quarto 1-0 della squadra su sette partite. Nell'intera fase a gironi, con ancora una partita da disputare, Sommer ha subito una sola rete a Leverkusen. Merito di un De Vrij sempre solido, di Bastoni che sbaglia pochissimo, anche di Asllani davanti alla difesa con una prestazione che sottolinea la crescita nelle chiusure, oltre che in regia.

La prossima sfida sarà domenica contro il Lecce, con qualche possibile volto nuovo in formazione ma presumibilmente senza grandi rivoluzioni.