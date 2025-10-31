Sucic, la luce da un gol nella notte. Inter ai piedi del talento in decollo

Una giocata con la suola e il mondo interista è ai piedi di Petar Sucic. Il giovane allievo che prende il posto dell’infortunato maestro, Henrikh Mkhitaryan, andando anche oltre le carenze del compagno, che da mesi lamenta una personale idiosincrasia con la porta e ora affronta il percorso di recupero da un delicato problema muscolare. Non il centrocampista croato, intuizione invernale di Ausilio con vista sull’estate. Mentre era fermo per un grave infortunio, il ds interista lo ha strappato alla Dinamo Zagabria per 14 milioni, più altri 2,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla rivendita, prenotandolo in vista del Mondiale per club. Se anche Marotta dovesse avere conferma di una sua massima più volte ripetuta (secondo cui la Serie A è ormai un campionato di transizione verso palcoscenici più ricchi) quella percentuale sarà eventualmente calcolata su cifre parecchio alte. Il ragazzo vale già molto più di quanto speso per acquistarlo: transfermarkt.it lo accredita a quota 20 milioni, ma è una stima fortemente al ribasso.

Sucic va ad aggiungersi ad una rappresentanza di scuola croata che a Milano ha tradito di rado. Sulla sponda rossonera ha illuminato la scena Boban, divenuto presidente della Dinamo poche settimane dopo l’avvenuto accordo con l’Inter per il centrocampista. Oggi, con la stessa maglia, gioca Luka Modric, che a 40 anni ricama ancora calcio come pochi altri al mondo. Storicamente non è andata malissimo nemmeno all’Inter: ha beneficiato negli anni delle prestazioni di Perisic, colonna del Psv Eindhoven e della nazionale a 36 anni; nonché di Brozovic, andato a riempire il portafoglio personale nella Saudi League dopo la fruttuosa esperienza interista.

In potenza c’è l’impressione che Sucic possa fare anche meglio, perché nessuno dei due era lontanamente allo stesso punto della carriera a 22 anni, già più volte titolare con la Croazia e in ascesa in una squadra vice-campione d’Europa in carica. Il ragazzo deve ancora imparare molto, il suo avvio di stagione è stato costellato degli alti visti con la Fiorentina e dei bassi toccati contro l’Udinese. Fosse già un prodotto fatto e finito, d’altronde, non avrebbe dovuto attendere l’infortunio dell’immarcescibile Mkhitaryan per ritagliarsi i minuti che stava via via perdendo. E anche nel corso della stessa partita, al cospetto della Viola, prima della perla con cui ha trafitto De Gea aveva consegnato ai posteri un primo tempo di scarse luci. Ma ha testa, parla poco, corre molto. Piace a Chivu e ai compagni, che lo hanno riempito di “buffetti“ per festeggiarne il primo acuto in Serie A. Un gol da futuro crack, che ha scomodato paragoni da capogiro. Proprio come quel numero con la suola.