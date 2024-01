Supercoppa, Inter-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Riad 18 gennaio 2024 - Da finale secca a final four. Comincia da oggi la rivoluzione della Supercoppa italiana, con Napoli e Fiorentina a giocarsi la prima semifinale in questo nuovo format della Supercoppa Italiana, in scena in Arabia Saudita, per la precisione a Riad. La seconda semifinale si giocherà domani, calcio d'inizio alle 20, ora italiana, con Inter e Lazio a giocarsi un posto come seconda finalista della competizione. L'incrocio è dettato dai nerazzurri entrati nella competizione come detentori della Coppa Italia, ad affrontare la seconda forza dello scorso campionato, ovvero i biancocelesti, in uno schema che ricalca quello che da due anni utilizza anche la Lega Basket per assegnare il medesimo trofeo.

Da una parte della barricata c'è l'Inter, capolista in Serie A e secondo i più vera favorita per il torneo. Negli ultimi tre mesi i ragazzi di Simone Inzaghi sono stati delle vere forze della natura, dando a più riprese la sensazione di poter spaccare il campionato, con la sola Juventus finora a tenere testa ai meneghini. Nei novanta minuti i nerazzurri hanno perso solo contro il Sassuolo in questa stagione, mentre nel complesso si conta anche il ko in Coppa Italia ai tempi supplementari contro il Bologna. A vantaggio dei giocatori interisti, il format della competizione non prevede gli over-time in caso di pareggio nei novanta minuti, ma direttamente i calci di rigore, rendendo così ancora meno immaginabile un'eliminazione degli interisti. Detto questo però, Simone Inzaghi potrebbe optare, almeno nella semifinale, di far rifiatare qualcuno dei protagonisti maggiormente sfruttati durante la stagione, lasciando così spazio a qualcuno dei comprimari. A partire da Arnautovic, sono in molti a caccia di riscatto nello spogliatoio dell'Inter e chissà che questa competizione non possa essere l'occasione giusta per candidarsi a un ruolo non di sola comparsa nella fase calda di stagione.

Dall'altra parte della barricata però si troveranno ad affrontare forse la formazione più in forma dell'attuale campionato, vale a dire la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono infatti reduci da ben quattro vittorie consecutive in campionato, cinque se si considera anche il delicatissimo derby di Coppa Italia, deciso dalla rete di Zaccagni. Come i capitolini, solo la Juventus può vantare un analogo rullino di marcia dal 22 dicembre in poi. Il ricco montepremi della competizione è molto ghiotto per i biancocelesti, così come per tutte le altre formazioni coinvolte: rispetto allo scorso anno infatti il budget è triplicato, con 1,6 milioni di euro assegnati alle semifinaliste, 5 alla finalista sconfitta e 8 alla vincitrice. L'extra budget potrebbe essere un'importante molla di mercato per accontentare il tecnico laziale e sistemare la squadra dopo una partenza a rilento, ma con una crescita esponenziale nelle ultime settimane. Occhio però alle rotazioni in attacco, Castellanos è convocato, ma difficilmente potrà scendere in campo nella prima partita di questa competizione, a causa dell'infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Lecce. In crescita le quotazioni di Immobile, ma occhio a Felipe Anderson, che ha dimostrato di saper incidere molto anche nel ruolo di falso nueve.

La sfida di domani tra Inter e Lazio vedrà il team arbitrale composto e gestito dal direttore di gara Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Gamal Mokhtar, e dal IV ufficiale di gara Livio Marinelli. In Sala Var Marco Di Bello e Aleandro Di Paolo. Assistente di riserva Valerio Vecchi. Per il fischietto laziale si tratta della quinta direzione in carriera con l'Inter in campo, nei quattro precedenti, altrettanti successi nerazzurri, per altro diretti già due volte in questa stagione nelle sfide contro Fiorentina (4-0 a San Siro) e Torino (0-3 all'Olimpico Grande Torino). Un solo precedente invece con i biancocelesti per l'arbitro, che ha diretto il successo per 0-2 dei ragazzi di Sarri a Empoli. Nel complesso si tratterà della decima direzione stagionale del fischietto di Ostia Lido, dopo aver diretto 7 partite in Serie A, 1 in Coppa Italia e 1 in Serie B.

Probabili formazioni

Dopo la delusione in Coppa Italia, Simone Inzaghi non sembra disposto a conservare le energie e vuole portare a casa il primo trofeo di stagione. Nella sfida di semifinale nessun turnover, giocherà la migliore formazione disponibile. In porta Sommer, con Pavard, Acerbi e Bastoni favoriti per comporre la linea a tre in difesa, occhio però a Bisseck, che scalpita e il cui utilizzo non è da escludere anche a gara in corso. A centrocampo Darmian è favorito su Dumfries, mentre è intoccabile nell'undici titolare Dimarco. Al centro della mediana pronti Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan, ma viste le ottime ultime uscite in campionato di Frattesi non è da escludere a prescindere il suo utilizzo dal primo minuto. In avanti Thuram e Lautaro Martinez guideranno la squadra.

Patric è disponibile, ma difficilmente sarò titolare visto il problema alla spalla rimediato nella sfida contro il Lecce, al fianco di Romagnoli allora è pronto Gila, rivelatosi fondamentale in questa fase di risalita dei biancocelesti, sulle fasce invece pronti Lazzari e Marusic, che dovranno contenere gli esterni interisti, nella linea a quattro davanti a Provedel. A centrocampo Luis Alberto non sarà ancora rischiato, almeno dal primo minuto, al suo posto confermato Vecino, con Guendouzi e Rovella a completare il reparto. In attacco Immobile ancora in panchina, ma con possibile chance a gara in corso, giocherà Felipe Anderson come falso nueve, supportato da Isaksen e Zaccagni.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Simone Inzaghi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita

La partita fra Inter e Lazio dello stadio dell'Università Re Sa'ud o Al-Awwal Park di Riad, valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana, inizierà alle 20 (ora italiana) di venerdì 19 gennaio 2024. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5, La partita sarà disponibile anche in streaming anche su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Mediaset Infinity oppure sul sito internet di SportMediaset.it su tablet, pc e smartphone. A raccontare la sfida ci saranno le voci di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.