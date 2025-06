Inter, Taremi bloccato in Iran dalla guerra: non parteciperà al Mondiale per club

Milano, 14 giugno 2025 – Il conflitto tra Israele e Iran sta avendo delle ripercussioni anche sull'Inter. Mehdi Taremi, attaccante nerazzurro atteso negli Stati Uniti dove avrebbe dovuto disputare il Mondiale per club assieme ai compagni, non è infatti riuscito a imbarcarsi sul volo che da Teheran avrebbe dovuto portarlo in California.

Martedì scorso ha giocato e vinto con la nazionale, segnando il secondo gol nel 3-0 rifilato alla Corea del Nord a Mashhad. Successivamente avrebbe dovuto spostarsi negli Usa e conoscere il nuovo allenatore, Cristian Chivu, ma l'evoluzione del conflitto ha provocato la chiusura dello spazio aereo e al momento è escluso che l’attaccante possa raggiungere la comitiva anche per quel che riguarda il resto della competizione.

Un contrattempo che crea problemi numerici al tecnico interista, atteso oggi alla presentazione in conferenza stampa (è fissata per le 23.15 italiane). Il club ha infatti appena ceduto Joaquin Correa al Botafogo – squadra che, per altro, disputerà il torneo negli Usa – e non ha convocato Marko Arnautovic.

Entrambi erano in scadenza di contratto al 30 giugno, la dirigenza ha provato ad acquistare subito il francese Bonny dal Parma, ma ha poi preferito prendersi più tempo per lavorare alla trattativa. Al momento, dunque, il reparto offensivo consta dei soli Lautaro Martinez e Marcus Thuram, più Sebastiano Esposito (rientrato dal prestito all'Empoli dove è retrocesso in B) e Valentin Carboni, fermo per un grave infortunio dallo scorso ottobre. C'è anche Francesco Pio Esposito, 19 gol nel torneo cadetto da poco ultimato con lo Spezia, ma a causa di un problema a un ginocchio non dovrebbe recuperare prima della fine della fase a gironi.

Chivu si trova quindi a dover fronteggiare una prima emergenza, mentre Taremi trova subito un intoppo sulla strada della possibile risalita. La sua prima annata con l'Inter è stata infatti molto deludente: 3 gol totali, 1 solo per torneo tra campionato, Champions League e Supercoppa Italiana. Ha ancora un anno di contratto a 3 milioni netti più bonus, il che rende complicato anche trovare una sistemazione, soprattutto in Europa dove l'attaccante vorrebbe restare se proprio dovesse avvenire il divorzio con l'Inter.

La sua prima opzione è in realtà quella di riscattarsi e dimostrare di poter essere ancora il giocatore ammirato al Porto, nonostante i quasi 33 anni (li compirà il 18 luglio) e le forti difficoltà incontrate coi nerazzurri.