Taremi torna in Italia: si allenerà con l'Inter Under 23

Milano, 19 agosto 2025 – Mehdi Taremi è tornato in Italia dopo lungo tempo. Ha saltato l'ultimo Mondiale per club perché bloccato in Iran a causa della guerra e una volta riaperto lo spazio aereo di Teheran ha avuto in concessione un'aggiunta di vacanze, sapendo di essere in lista cedibili. Tuttora figura tra i giocatori fuori dal progetto, tanto che dopo i test affrontati nella giornata di oggi l'attaccante comincerà domani ad allenarsi con l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi.

A Taremi si sono avvicinati Flamengo e Besiktas, destinazioni che non ha preso in considerazione con particolare favore, più un paio di club di Premier (Fulham e Leeds). Nessuna trattativa concreta però e l'Inter aspetta di potersi liberare di un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione dopo una sola stagione in Italia, con zero reti in campionato, una in Champions League e una in Supercoppa Italiana. L'iraniano faceva parte dell'ultima lista Champions, lascerà quindi uno slot da poter riempire.

Non con Pio Esposito, che essendo un giocatore cresciuto nel vivaio interista è iscrivibile come tale e permette quindi di poter inserire un altro elemento. Fino a pochi giorni fa si pensava potesse essere Lookman, ma l'Inter si è tirata fuori dalla trattativa e l'anglo-nigeriano è tornato a Zingonia. Si allenerà a parte fino alla scadenza del mercato estivo e gli verrà decurtato lo stipendio guardando ai giorni di assenza dai campi di allenamento.