Thuram e il messaggio ai compagni in nazionale: “Tornate che mi annoio”

Con una story ironica su Instagram, il giocatore francese ha voluto lanciare un messaggio ai compagni di squadra impegnati in Nazionale

di MATTEO MEREU
13 ottobre 2025
Inter Milan's French forward #09 Marcus Thuram celebrates with Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martinez (L) after scoring his team's fourth goal during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Torino at the San Siro Stadium in Milan, on August 25, 2025. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Milano, 13 ottobre 2025 – La Serie A è ancora ferma per la sosta per le nazionali, con la ripresa in programma per questo fine settimana. Tra qualificazioni ai Mondiali e amichevoli si stanno giocando tantissime partite in giro per il mondo, ma c'è chi, come Marcus Thuram, è rimasto al centro base della propria squadra a causa dei problemi fisici. Il francese, infatti, è alle prese con un infortunio alla coscia, che lo terrà fuori anche per la sfida contro la Roma, in programma per sabato alle 20:45. Per questo, il numero 9 nerazzurro si trova ad Appiano Gentile e sta lavorando per recuperare dal problema muscolare e tornare disponibile il prima possibile. Sono stati 13 i giocatori dell'Inter convocati con le rispettive nazionali: Barella, Bastoni, Dimarco, Pio Esposito e Frattesi con l'Italia, Lautaro Martinez con l'Argentina, Sucic con la Croazia, Dumfries e De Vrij con l'Olanda, Zielinski con la Polonia, Akanji con la Svizzera, Calhanoglu con la Turchia e Carlos Augusto con il Brasile. Il centro di allenamento dell'Inter, quindi, si è svuotato e sono rimasti in pochi ad allenarsi. Per questo, Thuram ha voluto esprimere tutta la sua nostalgia per i compagni di squadra con una storia ironica sul suo profilo Instagram, che recita: “Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio”. La sua nazionale, la Francia, è impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali: dopo la rotonda vittoria per 3-0 contro l'Azerbaigian, gli uomini di Deschamps saranno impegnati questa sera alle 20:45 contro l'Islanda nel tentativo di difendere la vetta del Gruppo D, dove per ora hanno conquistato 9 punti in tre gare disputate. L'Italia di Gattuso, invece, scenderà in campo domani alle 20:45 contro Israele in una gara fondamentale per le sorti della qualificazione, con gli azzurri che devono vincere per centrare il posto ai playoff e sperare nella qualificazione al prossimo Mondiale. Dopo le sfide delle nazionali, tutti i giocatori torneranno nei centri di allenamento delle loro squadre di club e anche Thuram potrà finalmente riabbracciare i suoi compagni.

