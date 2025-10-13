Thuram e il messaggio ai compagni in nazionale: “Tornate che mi annoio”

Milano, 13 ottobre 2025 – La Serie A è ancora ferma per la sosta per le nazionali, con la ripresa in programma per questo fine settimana. Tra qualificazioni ai Mondiali e amichevoli si stanno giocando tantissime partite in giro per il mondo, ma c'è chi, come Marcus Thuram, è rimasto al centro base della propria squadra a causa dei problemi fisici. Il francese, infatti, è alle prese con un infortunio alla coscia, che lo terrà fuori anche per la sfida contro la Roma, in programma per sabato alle 20:45. Per questo, il numero 9 nerazzurro si trova ad Appiano Gentile e sta lavorando per recuperare dal problema muscolare e tornare disponibile il prima possibile. Sono stati 13 i giocatori dell'Inter convocati con le rispettive nazionali: Barella, Bastoni, Dimarco, Pio Esposito e Frattesi con l'Italia, Lautaro Martinez con l'Argentina, Sucic con la Croazia, Dumfries e De Vrij con l'Olanda, Zielinski con la Polonia, Akanji con la Svizzera, Calhanoglu con la Turchia e Carlos Augusto con il Brasile. Il centro di allenamento dell'Inter, quindi, si è svuotato e sono rimasti in pochi ad allenarsi. Per questo, Thuram ha voluto esprimere tutta la sua nostalgia per i compagni di squadra con una storia ironica sul suo profilo Instagram, che recita: “Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio”. La sua nazionale, la Francia, è impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali: dopo la rotonda vittoria per 3-0 contro l'Azerbaigian, gli uomini di Deschamps saranno impegnati questa sera alle 20:45 contro l'Islanda nel tentativo di difendere la vetta del Gruppo D, dove per ora hanno conquistato 9 punti in tre gare disputate. L'Italia di Gattuso, invece, scenderà in campo domani alle 20:45 contro Israele in una gara fondamentale per le sorti della qualificazione, con gli azzurri che devono vincere per centrare il posto ai playoff e sperare nella qualificazione al prossimo Mondiale. Dopo le sfide delle nazionali, tutti i giocatori torneranno nei centri di allenamento delle loro squadre di club e anche Thuram potrà finalmente riabbracciare i suoi compagni.