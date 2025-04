Guaio Inter, si ferma Marcus Thuram: a Bologna il francese non ci sarà

I novanta minuti, più recupero, disputati a tutta contro il Bayern Monaco costano caro a Marcus Thuram. Affaticamento agli adduttori della coscia sinistra, la sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno, come da comunicato dell'Inter. A Bologna, però, marcherà visita. In attacco Inzaghi quattro giocatori in rosa (Martinez, Arnautovic, Taremi e Correa) ma non il francese, che si aggiunge a Dumfries e Zielinski nella lista degli indisponibili.

Gli altri sono tutti a disposizione. Va ovviamente considerato lo stato di forma. La partita pareggiata contro il Bayern Monaco, con allegata qualificazione alle semifinali di Champions League, ha lasciato grande felicità, ma anche una squadra che dovrà andare oltre la stanchezza.

Qualche pedina cambierà, in difesa De Vrij sostituirà Acerbi e potrebbe restare fuori Darmian (Zalewski o Bisseck al suo posto), mentre Carlos Augusto ci sarà sicuramente per dare fiato a uno tra Bastoni e Dimarco. Davanti, senza Thuram, l'ex Arnautovic scalda i motori per affiancare Lautaro. L'austriaco è rimasto in panchina tutta la partita contro il Bayern, avendo preso un colpo con il Cagliari ed essendo stato ammonito mentre era ancora fuori. Dovrebbe però aver smaltito l'acciacco e viene da un avvio di 2025 in cui ha sempre segnato quando ha giocato titolare.

Nel frattempo oggi è arrivata l'ufficialità riguardo alle date delle prossime partite di campionato. Si giocherà al Meazza di sabato sia il 27 aprile contro la Roma (ore 18) che il 3 maggio contro il Verona (ore 20.45). Nel mezzo l'Inter affronterà due volte il Barcellona, il 30 aprile in Catalogna e il 6 maggio a Milano, in entrambi i casi alle 21.