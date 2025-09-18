Thuram, segna sempre lui. Doppietta e l’Inter vola. Chivu sgambetta l’Ajax

L’Inter di Champions ha un’altra marcia. E nella sua Amsterdam Christian Chivu chiude l’armadio delle polemiche con un successo convincente, così simile alla marcia della passata stagione: undici solido, che poco concede, e capitalizza con un Thuram devastante le occasioni create. Che dentro il guardaroba, in fin dei conti, ci siano parole vuote o scheletri lo dirà il tempo, settembre non può mai ingannare, né in positivo né in negativo. Intanto sono tre punti in casa dell’Ajax, con miracolo nella prima frazione di un Sommer sotto processo: meglio, non poteva andare.

Christian Chivu alla fine sorprende chi prometteva sorprese. Lo svizzero in porta, e questo era noto dalla difesa a spada tratta della vigilia, Barella in mezzo e non Frattesi mentre davanti Pio Esposito condivide l’attacco con Thuram al posto dell’acciaccato Lautaro. Dopo le 4 reti del derby d’Italia la scelta iniziale è guardinga, d’attesa, raccoglimento difensivo che poco concede e che tanto ricorda il cemento armato della passata stagione europea. L’Ajax è vivace, aggressivo in mediana, ma con una qualità semplice da tenere a bada. I nerazzurri osservano solo brevemente, capiscono di poter cambiare ritmo, alla mezzora in pochi istanti producono un’occasione ghiottissima, si guadagnano un rigore solare clamorosamente invalidato dall’inglese Oliver dopo consulto col Var, quindi passano con un secco colpo di testa di Thuram su angolo di Calhanoglu. Per poi bissare, con medesima trama, ad inizio ripresa. Doppia riflessione.

Il francese è tornato devastante come nella passata stagione sino a primavera: proiezione verticale, tiro secco, capacità di anticipo, onnipotenza fisica e fiuto del gol. Al Lautaro che sarà, una volta risolto il problema fisico, non resta che continuare un lavoro di sacrificio e di connessione tra i reparti. Quindi, appunto, il rigore non concesso: attaccante e difensore cercano contemporaneamente la maglia dell’avversario, l’annullamento dopo valutazione davanti alle videocamere conferma come, in fondo, tra Italia ed Europa è mal comune e mezzo gaudio. Nel mezzo, non va dimenticato, il miracolo di Sommer su Godts lanciato a rete, a chiudere giornate di eccessive polemiche. In questo coacervo di buone risposte, Calhanoglu che disegna due angoli vincenti e comanda le operazioni, De Vrij attende sull’uomo e Pio Esposito. L’ex Spezia non può avere una massima intesa con Thuram, ma lavora col corpo, cerca di rendersi utile e manda il francese al tiro con una pregevole sponda dal limite dell’area. Tutto quello che serve in un solo giocatore: sacrificio, abnegazione, continuità. È l’Inter di Champions, così diversa dalla “cugina” di Serie A.