Toldo, il Derby d’Italia vale tutto. "Sfida divertente... Segnai anch’io. Il calcio? Non mi dà nostalgia»

C’è tanta vita anche fuori dall’area di rigore. Una bella uscita (temporanea) amplia la visuale. Francesco Toldo, portierone-mito nerazzurro e azzurro, da sei anni è volutamente ai box, anche se è pronto a rientrare nel calcio con il programma delle leggende dell’Inter.

"Sei anni fa è nata mia figlia, la più piccola dei tre – spiega – e per questo avevo deciso di ’staccare’. Poi questo momento si è prolungato un po’... Ma non potevo fare scelta migliore. Non c’è rimpianto, né nostalgia pensando alla mia carriera. Ora mi dedico alle mie passioni, la bici, la corsa. Sono anche volontario di Protezione Civile. E sarò orgogliosamente uno speaker a Show4Health, lo Spettacolo della Salute, a Padova, al Gran Teatro Geox il 26 settembre. Cercando di portare la mia esperienza di atleta".

Domani c’è Juve-Inter. Che ricordi le risveglia il derby d’Italia? "Una delle cose più divertenti che abbia vissuto da calciatore. Cerco di ricordare le nostre rimonte, soprattutto. Il mio gol ai bianconeri nel 2002 è il momento che rimane di più, concedetemelo anche se per la verità era un Inter-Juve (il portiere andò nell’area avversaria e contribuì col suo tocco tocco alla rete del pari di Vieri al 92’, ndr)".

L’Inter si è rinnovata e ha scelto Chivu, suo ex compagno di trionfi. "Una persona con un ottimo carattere. E’ arrivato sulla panchina dell’Inter piuttosto velocemente, e se questo succede è perché hai qualità. E’ chiaro che, come avviene poi per qualsiasi nuovo giocatore che inizi in una squadra, sono da mettere in conto difficoltà all’inizio".

La Juve si è affidata a Tudor. "Una scelta fatta per dare personalità alla squadra, lui punta molto sulla concretezza".

Il Napoli resta la favorita per lo scudetto? "Per me è difficilissimo ripetersi. Sono arrivati grandi rinforzi, ma la garanzia resta Conte. Io personalmente sogno sempre che possa vincere una outsider il campionato. Come era accaduto in Inghilterra al Leicester. Chissà se potrà risuccedere".

Si rivede in qualcuno dei portieri di oggi? "In realtà no, Ciascun portiere fa storia a sé. Io ho imparato molto da Galli e Pazzagli, certo. Ma molti grandi interpreti sono inimitabili. Penso anche a Zenga. Mi piace Meret: misurato, ma efficacissimo. Non si vincono due scudetti per caso".

Donnarumma ha trascinato il Psg alla Champions per poi essere scartato: non giocherebbe sufficientemente bene coi piedi. "Ma siamo sicuri che sia stato questo il motivo? In ogni caso, oggi la moda è questa, bisogna partecipare alla manovra. Chi vince poi impone lo stile di gioco. Ma non voglio fare il ‘vecchietto’ diffidente verso le novità. Le cose cambiano. Oggi abbiamo i cellulari, una volta no".

Ha qualche rimpianto legato alla sua carriera? "Direi proprio di no. Col senno di poi, avrei potuto smettere più tardi con l’Italia e arrivare fino al 2006... Ma non è per una questione di invidia nei confronti di chi ha vinto il Mondiale".

Come giudica la missione di Gattuso con l’Italia? "Mi fa felice. Ero a Bergamo con mio figlio a vedere la partita con l’Estonia e mi è piaciuto tantissimo come la squadra si arrivata con pazienza e precisione a fare i gol. Si è ricreato un vero gruppo, l’hanno detto i giocatori".

A Show4Health si parlerà di salute e stili di vita. "E’ un progetto a cui tengo tanto. Ci saranno specialisti a parlare di longevità, di benessere da ricercare in maniera responsabile, combattendo la sedentarietà. Porterò il mio contributo. Attraverso Show Care si sosterrà poi il programma di attività motorie dei pazienti oncologici".