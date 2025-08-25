L'Inter riparte da un 5-0. Sucic impressiona, Thuram e Lautaro subito a segno

MILANO – Uno 0-5 per chiudere amaramente una stagione, un 5-0 per riaprirne un'altra. Miglior esordio, in un San Siro per di più in protesta, non ci poteva essere per Christian Chivu. L'Inter vince e convince, perchè aggredisce, perchè si ripresenta sicura e entusiasta nel costume portato nelle ultime stagioni, perchè manda a rete Lautaro e Thuram e presenta un Petar Sucic promettente. Sì, il numero otto, schierato sul centrodestra con Barella in regia per Calhanoglu, convince per personalità, capacità di inserirsi nello scacchiere di Chivu, lucidità nell'inventare l'assist per il raddoppio di Thuram.

E tanto meglio se a trovare la marcatura, poco dopo l'ingresso in campo, sia anche Ange-Yoan Bonny. Dopo il nulla, o quasi, di Asllani e Zielinski un anno fa in mediana, e Taremi o Correa in attacco, Christian Chivu può anche sorridere dell'immediato apporto delle seconde linee, sempre se saranno tali. Il resto, va detto, lo fa per lo più un Torino disastroso.

Franco Israel, il successore di Milinkovic-Savic, è colpevole sul primo e sul secondo gol, mentre la terza e la quinta segnatura nascono da palesi incapacità nella fase di uscita di palla della retroguardia granata. L'Inter però c'è, fa valere il peso del suo valore e della sua esperienza, e prova a cambiare qualcosa rispetto al passato.

Missione non semplice con dieci undicesimi identici al passato, però Mkhitaryan alto spesso sulla trequarti con Thuram alle spalle di Lautaro fa vedere buone cose, così come la tendenza di Bastoni o dello stesso Sucic di saltare una linea cercando il lancio lungo per le punte. E se Thuram e Lautaro partono con tre marcature, tutto diventa più semplice. Il Napoli sarà la favorita, ma l'Inter da San Siro lancia un segnale.