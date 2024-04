Una lunga storia nerazzurra. Barella e l’Inter promessi sposi. Insieme per altri quattro anni. Si aspetta soltanto l’ok di Zhang

C’è un’immagine della festa di Udine, dopo la vittoria in extremis dell’Inter, che ritrae Nicolò Barella abbracciato a Simone Inzaghi. Una foto scattata mentre il gruppo va a prendersi l’omaggio dei tanti tifosi in trasferta (il boato al gol di Frattesi fa intendere bene quanto lo stadio fosse schierato quasi più dalla parte degli ospiti).

A saltare e cantare sotto il settore ospiti ci sono tutti, cantano e ballano in particolar modo Lautaro Martinez e Nicolò Barella, del cui futuro si è parlato spesso nelle ultime settimane. Un po’ meno da quando ha cominciato ad avvicinarsi la data del 20 maggio, quella della scadenza del prestito da parte di Oaktree a Steven Zhang. Un termine di cui le parti stanno discutendo e prima del quale non sarà possibile dare il nulla osta ad alcuna operazione, non avendo contezza di chi sarà il proprietario tra un mese e mezzo. La situazione di Barella è più definita ancora di quella di Lautaro. Il centrocampista non ha alcuna intenzione di muoversi. Non gli mancano gli estimatori. Poco meno di un anno fa ha respinto al mittente le avances del Newcastle, che infatti si è diretto verso Tonali. Ha davanti una partita contro il Cagliari che per lui non è mai come le altre, visti i natali e il lungo percorso con i rossoblu, poi si dedicherà all’Europeo con l’Italia da annunciato titolare azzurro, ma sarebbe ben felice di risolvere ufficialmente la questione rinnovo prima di arrivare alla grande manifestazione.

Esiste una base di accordo per un nuovo contratto a sei milioni a stagione fino al 2028, prolungando di due anni quello esistente fino al 2025. Dopo il caso Skriniar, infatti, la dirigenza ha deciso di muoversi con ancora più anticipo rispetto al solito per quel che riguarda i grossi calibri. Ha trovato terreno fertile particolarmente nello zoccolo duro della rosa, quelli come Barella e Lautaro, ma anche Bastoni, che hanno per ora scelto di andare avanti insieme e provare a vincere coi colori nerazzurri più trofei possibili. Lo scudetto che arriverà presumibilmente nel giro di breve tempo (ad oggi è ancora possibile conquistarlo nel derby del 22 aprile vincendo con Cagliari e Milan), sarebbe il secondo dopo quello già messo in tasca nell’era Conte. Nel frattempo Barella ha vinto altri cinque trofei e giocato due finali continentali, vinto un Europeo con l’Italia e salito fino ai gradi di vice-capitano nel club. Uno di quelli che non hanno tremato nel doppio confronto con l’Atletico Madrid, per quanto perso negli ottavi di Champions League. A testimonianza di una maturazione arrivata a compimento.