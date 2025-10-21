Inter da urlo: poker all’Union Saint-Gilloise, primo posto e battesimo per Pio Esposito

Milano, 21 ottobre 2025 – Sono i numeri a fotografare il percorso europeo dell'Inter, per quanto dopo tre sole partite e avendo superato ostacoli quali Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise. Sono nove i punti, sono sempre nove i gol fatti e zero quelli subiti. Certamente affrontando squadre che non hanno lo stesso pedigree, ma sempre facendo il proprio in pieno, tanto che i nerazzurri sono in vetta al girone di Champions League.

Le sensazioni positive arrivano anche nella fatica, perché l'avvio di gara contro i belgi non sembra il preludio a un 4-0. Ci deve mettere due volte i guantoni Sommer, deve impegnarsi a fondo Lautaro per salvare un gol sulla linea. Fino alla rete di Dumfries, arrivata al 41', è un'Inter che fatica a far vedere di essere più forte. Poi si scioglie, bissa quasi subito, nella ripresa spinge sull'acceleratore fin dall'ingresso in campo e non alza il piede nemmeno dopo aver segnato altre due volte. Eppure non era propriamente una formazione di sole prime linee, quella schierata da Chivu.

Rispetto alla trasferta di Roma c'erano nomi nuovi in quantità: Bisseck, De Vrij, Frattesi, Zielinski, Carlos Augusto, Pio Esposito. Escluso il centrale olandese, in difficoltà dall'inizio e sostituito all'intervallo dopo essere stato ammonito, tutti gli altri si sono dimostrati all'altezza, compresi gli elementi entrati dalla panchina. La prossima tappa è Napoli, sabato prossimo, uno scontro diretto a cui l'Inter arriverà dopo sette vittorie consecutive tra campionato e Champions.