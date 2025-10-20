Union Saint Gilloise-Inter, Chivu con Pio Esposito davanti: le probabili e gli orari tv

Bologna, 20 ottobre 2025 – Sei vittorie consecutive per l’Inter che si è pienamente riscattata dopo l’inopinata sconfitta maturata per 4-3 in casa Juve. Da lì in avanti percorso netto per i nerazzurri con quattro clean sheets in sei partite con 14 gol segnati e 2 soli subiti, segno di una squadra che ha trovato una sua fisionomia in entrambe le fasi di gioco e con una struttura portante efficace dentro la quale Chivu può agire con scelte e rotazioni per gestire il triplo impegno. Archiviato il prezioso successo di Roma, che ha inserito a pieno titolo i nerazzurri nella lotta Scudetto, ora ci sarà la trasferta in Belgio contro il Royale Saint Gilloise, formazione che ha battuto in trasferta il Psv Eindhoven prima di perdere in casa contro il Newcastle, mentre in campionato è prima dopo 11 giornate con 26 punti, frutto di 8 vittorie, 2 pari e una sconfitta, con tre lunghezze di vantaggio sul Club Bruges, altra formazione qualificata alla Champions. Per i nerazzurri la possibilità di tenere il ritmo delle prime nella corsa agli ottavi di finale che oggi vede sei squadre a punteggio pieno dopo due partite. In casa belga cambio di allenatore, Pocognoli ha lasciato per andare al Monaco e così in sostituzione è arrivato Hubert.

Probabili formazioni

Qualche rotazione, probabilmente inevitabile visto il tour de force, per Christian Chivu che dovrebbe affidarsi a Pio Esposito davanti al fianco di Bonny, riposo per Lautaro, mentre in fascia attenzione a Carlos Augusto e Luis Henrique, con Frattesi, Calhanoglu e Sucic a gestire la mediana. In difesa, De Vrij perno centrale con Akanji e Bastoni ai lati, mentre in porta spazio a Sommer. L’Union dovrebbe schierare invece il 3-4-1-2 con Scherpen tra i pali, poi Mac Allister, Burgess e Leysen in difesa, mediana con Khalaili, Zorgane, Rasmussen e Niang, mentre davanti Ait El Hadj trequarti a sostegno di Florucz e Rodriguez. UNION SG (3-4-1-2) - Scherpen; K. Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj; Florucz, Rodriguez INTER (3-5-2) - Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Pio Esposito

Precedenti

Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre, ma l’Inter ha giocato in passato dodici partite contro formazioni del Belgio con uno score di 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. I precedenti più recenti risalgono alle ultime sfide contro l’Anderlecht nella Champions League 2004/2005 con il doppio successo nerazzurro nella fase a gironi. All’andata vittoria in Belgio per 1-3 con Martins, Adriano e Stankovic, mentre al ritorno secco 3-0 grazie alla marcatura di Cruz e alla doppietta di Martins.

Le parole di Hubert

Catapultato in Champions League, David Hubert, il sostituto di Pocognoli al Saint Gilloise, cercherà uno scalpo di prestigio. Arriva l’Inter vice campione d’Europa: “Chi l’avrebbe mai detto che avrei iniziato in Champions contro una big. Questa è la partita più importante della storia del nostro club, ma ci sono undici giocatori per parte e non giochiamo solo per partecipare”, la sua prima risposta in conferenza stampa. Al belgi servirà grande organizzazione per togliere ai nerazzurri le sue armi migliori: “Dovremo essere molto organizzati e compatti, ognuno con i propri compiti. Cercheremo di tenere una linea difensiva alta per non arretrare troppo. Chivu? Sta dimostrando di essere un grande allenatore anche se ho notato che utilizza ancora molti schemi dell’allenatore precedente. In ogni caso l’Inter è una delle squadre migliori al mondo”.

Le parole di Chivu

L’Inter cerca invece la terza vittoria consecutiva in Champions League e la settima di fila considerando anche il campionato. Dopo lo stop allo Stadium con la Juve i nerazzurri hanno reagito alla grande e adesso lo scopo è dare ulteriore continuità: “Una società come l’Inter deve ragionare partita per partita e con l’idea di vincere sempre – ha affermato il tecnico in conferenza – Dobbiamo sempre pensare in grande e l’obiettivo è arrivare in primavera essendo ancora in corsa in tutte le competizioni. Qui in Champions dovremo essere preparati e meritare il passaggio del turno”. In ottica Saint Gilloise, Chivu si attende un match ad alta intensità e contro una squadra molto aggressiva. La richiesta ai suoi è: essere pronti. “Servirà stare attenti alla loro aggressività, dobbiamo tener presente che sono campioni del Belgio e attualmente sono in testa. Poi hanno vinto in casa del PSV e non hanno perso la loro identità”. Per quanto riguarda la formazione, Chivu non ha voluto svelare le scelte ma sicuramente non ci sarà Marcus Thuram che salterà anche la sfida con il Napoli: “Purtroppo non ci sarà e per il momento non siamo in grado di dire quando rientrerà. Ci vorrà qualche giorno in più del previsto”. Una tegola non da poco in vista del big match Scudetto, ma Bonny ha già ampiamente dimostrato di saper sostituire il connazionale.

Dove vederla in tv

Royale Union Saint Gilloise-Inter, valevole per la terza giornata di Champions League, si disputa martedì 21 ottobre con calcio d’inizio alle ore 21. Il match sarà in diretta e in esclusiva su Sky Sport sui canali Sky Sport 1, 201, e Sky Sport 252. In streaming su Sky Go e Now Tv. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Leggi anche - Champions League, il programma e gli orari tv della terza giornata