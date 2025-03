Un’Italia nerazzurra. Il ct si gode il big match. La sfida scudetto diventa vetrina per Coverciano

Ci sarà tanto azzurro in campo nella sfida tra nerazzurri, bergamaschi e milanesi, in programma domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium, ultimo match prima della prima sosta del 2025 per le nazionali. Il ct Luciano Spalletti, nella lista dei 25 convocati per i quarti di finale di Nations League contro la Germania - in programma giovedì 20 marzo allo stadio Meazza di Milano e domenica 23 marzo al BVB Stadion di Dortmund – ha inserito tre atalantini e tre interisti. Al netto di assenze già annunciate per infortunio: ovviamente out Federico Dimarco, che non recupera neanche per Bergamo. E assenti gli atalantini Scamacca e Scalvini, indisponibili fino a giugno.

Sul fronte atalantino, però, ci si attendeva un numero maggiore di convocati. Non c’è, ancora una volta, il portiere Marco Carnesecchi, imbattuto in campionato da quattro gare consecutive, ritenuto nelle gerarchie del ct di Certaldo (che proprio un anno fa lo aveva chiamato come terzo per la tournée americana) dietro a Donnarumma, Vicario e Meret. Niente azzurro nemmeno per l’esterno di destra Raoul Bellanova e per il centrocampista Marco Brescianini, nonostante il buon rendimento dei due millennials con la Dea. Scontata la non chiamata del 32enne Davide Zappacosta, che non ha mai fatto parte di questo ciclo azzurro, anche se sta vivendo un’altra stagione straordinaria sulla fascia sinistra atalantina. Nei tre convocati della Dea ci sono il cannoniere Mateo Retegui, 25 gol stagionali, 22 gol in 26 gare di serie A dove segna ogni 73’, e l’ultimo arrivato a Bergamo, Daniel Maldini, finora solo due spezzoni da una ventina di minuti in maglia nerazzurra, alla terza convocazione consecutiva in azzurro sulla scia di quanto fatto lo scorso anno con il Monza.

La sorpresa, invece, è la prima volta in Nazionale per Matteo Ruggeri: il 22enne laterale sinistro della Val Brembana due settimane fa contro il Venezia ha festeggiato le sue prime 100 presenze con l’Atalanta. Quella di Ruggeri era una convocazione attesa nel 2024, quando è esploso prendendosi da titolare la fascia sinistra della Dea, nella galoppata fino al quarto posto e al trionfo di Dublino, prima di una flessione di rendimento iniziata nei mesi autunnali, scalando a riserva di Zappacosta, giocando meno dell’anno scorso, con 22 presenze e 1482 minuti collezionati in campionato.

Scontate le tre convocazioni interiste con Alessandro Bastoni, peraltro cresciuto nel settore giovanile atalantino e poi lanciato in prima squadra da Gasperini nel 2017, e i centrocampisti Niccolò Barella e Davide Frattesi. Domenica sera i sei azzurri si scontreranno sul prato del Gewiss, poi si sposteranno tutti insieme alla Pinetina, nella casa interista di Appiano Gentile, per il raduno dell’Italia.

In casa Inter solo oggi si deciderà se De Vrij potrà essere o meno tra i convocati: anche ieri l’olandese ha lavorato a parte per via dell’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a rinunciare martedì alla sfida con il Feyenoord. Indisponibili, oltre a Dimarco, anche Darmian, Zalewski e Zielinski. Nella Dea out Cuadrado, Posch e Sulemana. Intanto questo pomeriggio alle 15,45 i tifosi atalantini, su iniziativa della Curva Nord, si ritroveranno ai cancelli del centro sportivo di Zingonia per caricare la squadra.