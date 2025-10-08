VENERDì A BENGASI. L’Inter in Libia contro Simeone, soldi e amichevole con vista Champions

I tifosi libici lo immaginano come ricco antipasto della prossima sfida di Champions League (in programma il 26 novembre), ma Inter-Atletico Madrid che si giocherà venerdì 10 (ore 18) a Bengasi per assegnare la “Coppa della Ricostruzione“ è solo un’amichevole di lusso fra squadre che si presenteranno in campo con tante assenze visti gli impegni della gran parte dei titolari con le rispettive nazionali. La trasferta-lampo (ben remunerata dagli organizzatori) rientra fra gli accordi trovati con il Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia e si inserisce nelle attività promosse per valorizzare le nuove infrastrutture sportive del Paese e rilanciare l’immagine della città dopo gli anni di conflitto. Di qui l’idea di invitare due squadre tra le più blasonate del calcio europeo. La partita si giocherà al “Benghazi International Stadium“, impianto da 41.500 posti inaugurato lo scorso 20 febbraio con un evento tra le vecchie glorie del Milan e una selezione di leggende africane e libiche. La struttura, costruita in tempi rapidi grazie alla collaborazione tra aziende turche e locali, dispone di un terreno in erba ibrida, che combina prato naturale e fibre sintetiche.

g. m.