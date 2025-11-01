Verona-Inter, Chivu con Bonny e Lautaro. Fuori Calha: probabili formazioni e orari tv

Milano, 1 novembre 2025 – La netta vittoria con la Fiorentina ha rilanciato le quotazioni Scudetto dell’Inter di Christian Chivu, che invece aveva subito una importante battuta di arresto, con polemiche, a Napoli. Meno tre per i nerazzurri dai campioni d’Italia in carica, con anche la Roma a far coppia di testa con i partenopei a quota 21. Classifica ancora corta, se si pensa che il Milan è a 18 punti con il Como a 16 e la coppia Bologna-Juventus a 15. Per l’Inter, dunque, la necessità di dare ulteriore continuità con la trasferta, a ora di pranzo, in quel di Verona contro la formazione di Zanetti che è ancora ferma a zero nella casella delle vittorie. I cinque punti in classifica degli scaligeri sono infatti figli di 5 pareggi e oggi per differenza reti occupano la terzultima posizione in classifica davanti alle sole Fiorentina e Genoa. Cinque i gol segnati dal Verona, ben quattordici quelli subiti, al contrario di una Inter molto prolifica con il miglior attacco (22 gol) ma anche qualche rete subita di troppo (11). Per Chivu da gestire anche una fase di calendario molto densa con il Kairat mercoledì a San Siro e la Lazio, il 9, sempre al Meazza.

Probabili formazioni

Moduli speculari per Zanetti e Chivu, 3-5-2, con qualche variazione considerando la terza partita in sette giorni. Nel Verona fuori Serdar per un problema fisico accusato nell’ultimo match, dentro forse Akpa Akpro, in una mediana con Bernede e Gagliardini mezze ali, Belghali e Frese in fascia. In difesa, Kotchap, Nelsson e Valentini davanti a Montipò, mentre in attacco Giovane a sostegno di Orban. Nell’Inter qualche rotazione. Calhanoglu dovrebbe rifiatare, spazio a Barella centrale con Sucic e Zielinski ai lati, sulle fasce Dumfries e Carlos Augusto (Dimarco inizialmente in panchina), con Bonny al fianco di Lautaro in avanti. Per quanto riguarda la difesa, De Vrij centrale con Bastoni e Akanji braccetti. VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Barella, Sucic, C. Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu

Precedenti

Sono 86 i precedenti tra Verona e Inter con 54 vittorie nerazzurre, 24 pareggi e solo 8 successi scaligeri. Il primo precedente della storia risale alla Prima Divisione 1922/1923 con la vittoria dei meneghini in trasferta per 0-2 il 22 ottobre 1922, mentre la prima vittoria veronese risale al 4 aprile 1926 per 1-0 in casa. Per quanto i precedenti a Verona, si registrano 42 partite con 22 vittorie interiste, 12 pareggi e 8 vittorie gialloblù. Al Bentegodi, però, l’Inter è in striscia da 14 partite (10 vittorie e 4 pareggi) e l’ultima vittoria del Verona risale al 9 febbraio 1992 con l’1-0 a firma Ezio Rossi contro l’Inter allora allenata da Suarez. L’anno scorso, invece, alla tredicesima giornata, netta vittoria dei nerazzurri per 0-5 grazie a Correa, alla doppietta di Thuram e alle reti di De Vrij e Bisseck.

Dove vederla in tv

Il match tra Verona e Inter, valevole per la decima giornata di A, è in programma domenica 2 novembre alle 12.30 allo stadio Bentegodi di Verona. Diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile su smart tv ma anche tramite il decoder di Sky nella sezione app, ovviamente per chi è abbonato a Dazn. Telecronaca di Mancini e Marcolin.

