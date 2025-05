Inter-Verona, turnover totale per Inzaghi: Arna-Correa in attacco. Probabili e orari tv

Milano, 2 maggio 2025 – Momento delicato per l’Inter, che cerca di rimanere in corsa sui due fronti ancora aperti dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan. A complicare le cose anche l’inchiesta con i rapporti tra squadra e ultras che ha portato al patteggiamento di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu, una giornata di squalifica, ed entrambi non saranno a disposizione per Inter-Verona di sabato sera. I nerazzurri hanno bisogno di tre punti per provare a tenere aperta la lotta Scudetto con il Napoli impegnato a Lecce. Le duellanti giocheranno a poche ore di distanza: i partenopei alle 18 al Via del Mare, i nerazzurri alle 20.45 a San Siro. Per Inzaghi, in ogni caso, ci sarà da gestire il ritorno contro il Barcellona dopo il 3-3 dell’andata: previsto ampio turnover.

Probabili formazioni

Chissà se l’Inter può ancora avere qualche chance Scudetto. Di sicuro, uno degli scogli più duri per il Napoli può essere proprio Lecce, in trasferta e contro una squadra che deve salvarsi. Inzaghi, invece, deve gestire il ritorno di Champions e, da squalificato, farà turnover. Davanti riposo per Thuram, in più Lautaro ha accusato un risentimento muscolare (in dubbio pure per il Barca), così dovrebbe toccare ad Arnautovic e Correa. In mezzo, senza Calhanoglu, spazio ad Asllani, con Frattesi e Barella a supporto, mentre in fascia Carlos Augusto e Darmian. In difesa rifiata Acerbi, dentro De Vrij. Nel Verona 3-4-1-2 con Faraoni, Valentini e Frese davanti a Montipò, poi Tchatchoua, Serdar, Duda e Bradaric in mezzo, mentre Suslov sarà tra le linee a sostegno di Sarr e Mosquera. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Correa. All. Farris (Inzaghi squalificato) VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.

Precedenti

Sono 85 i precedenti totali tra Inter e Verona con 53 vittorie interiste, 24 pareggi e sole 8 vittorie gialloblù. Il primo precedente della storia risale al 22 ottobre 1922 con la vittoria esterna dell’Ambrosiana per 0-2, una striscia proseguita fino al 1925 con il primo pareggio 3-3. Il primo successo scaligero è datato invece 4 aprile 1926 con la vittoria interna per 1-0. In generale, l’Inter arriva alla sfida forte di 28 risultati utili consecutivi contro il Verona, il quale ha vinto l’ultima volta contro i nerazzurri il 9 febbraio 1992 con l’1-0 del Bentegodi firmato da Ezio Rossi, in una partita con anche un rigore sbagliato da Dragan Stojlkovic e Walter Zenga in porta. Inoltre, considerando le sole partite disputate a Milano, il bilancio è ancora più netto con 43 partite e 31 vittorie nerazzurre. Di fatto, il Verona non ha mai vinto in trasferta in Lombardia.

Dove vederla in tv

La partita tra Inter e Verona si disputerà sabato 3 maggio con calcio d’inizio alle 20.45 allo stadio Meazza con doppia diretta tv. Live sulla piattaforma Dazn, disponibile su smart tv, Sky Q, Xbox, Playstation e Timvision, con telecronaca di Edoardo Testoni e Andrea Stramaccioni. Live anche su Sky sui canali 202, 213 e 251, in streaming su Sky Go e Now Tv, con telecronaca di Andrea Marinozzi e Blerim Dzemaili. Leggi anche - Serie A, trentacinquesima giornata: probabili formazioni e orari tv