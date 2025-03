Verso la champions. Dimarco, oggi gli esami per i guai al flessore. Solo Dumfries a disposizione tra gli esterni

Nella partita di mercoledì alle 18.45, a Rotterdam contro il Feyenoord, Simone Inzaghi avrà a disposizione solo Dumfries nel reparto degli esterni di centrocampo. Non il modo migliore per approcciarsi a una sfida importante come l’andata degli ottavi di Champions League. Federico Dimarco, colpito da una contrattura ai flessori della coscia destra contro il Napoli, svolgerà oggi gli esami, mentre chi era già fuori per la sfida al Maradona (Darmian, Zalewski, Carlos Augusto oltre a Sommer tra i pali) non recupererà. Probabile quindi, come successo in Campania nel secondo tempo, l’avanzamento di Pavard come quinto a destra e lo spostamento di Dumfries a sinistra. L’unica buona notizia è che Calhanoglu, colpito da una contusione a Napoli, dovrebbe essere regolarmente a disposizione.M.T.