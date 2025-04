Inter-Bayern, Inzaghi tiene i suoi sulla corda: “Dimentichiamo il risultato dell’andata”

Milano, 15 aprile 2025 – Vigilia di Champions League per l'Inter, impegnata domani sera, mercoledì 16 aprile, alle 21 allo stadio Meazza nel ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. A presentare la gara in conferenza stampa, il tecnico Simone Inzaghi e il centrocampista Henrikh Mkhitaryan.

"C'è grande orgoglio per quello che stiamo facendo - dice l'allenatore - Sappiamo che domani dovremo dimenticare il risultato dell'andata, ma non la prestazione. Il valore dell'avversario è altissimo, servirà una grande partita. La stagione è faticosa, ma giocare ogni tre giorni può aiutarci. Vogliamo proseguire così".

Uno dei temi centrali è infatti la gestione delle forze, che Inzaghi affronterà cambiando sei giocatori rispetto alla formazione titolare di Inter-Cagliari, disputata sabato scorso: torneranno Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan e Thuram. Unico ballottaggio quello tra Dimarco (favorito) e Carlos Augusto, che dovrebbe però partire dalla panchina.

"Ieri Dimarco stava bene - dice ancora Inzaghi - Abbiamo fuori solo Dumfries, Zalewski e Correa che non è in lista. La situazione è migliorata rispetto alla partita con l'Atalanta, in cui eravamo in 14 di movimento. Credo che la nuova formula della Champions abbia influito sugli infortuni".

Dribbling secco sul tema rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2026. "Non è il momento di parlarne adesso, lo faremo a fine stagione con molta calma", sottolinea ancora l'allenatore. Al suo fianco, in sala stampa ad Appiano Gentile, Henrikh Mkhitaryan. Con i suoi 36 anni, è uno dei giocatori più esperti del gruppo. "Abbiamo una grande occasione - dice l'armeno - È una stagione diversa da tutte le altre, molto faticosa, perché siamo arrivati ad aprile in corsa su tutti i fronti. Sono felice di essere arrivato qui a questo punto della mia carriera anche perché potrei giocare ancora una o due stagioni o, addirittura, ritirarmi alla fine di questa. Noi ingiocabili? Lo avevo detto due mesi fa e sono stati fatti grandi titoli. Era la mia opinione, confermo che secondo me siamo una squadra fortissima".

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.

Arbitro: Vincic.

TV: ore 21 su Prime Video.