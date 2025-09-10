Women’s europa cup. L’Inter femminile sfida l’Hibernian. Colpo Berryhill per il Como in B

Un’altra notte europea, questa volta da non sbagliare. L’Inter Women, stasera alle 20 al Konami Center di Milano, ospita le scozzesi dell’Hibernian nella gara di andata del primo turno di qualificazione alla Women’s Europa Cup. Quest’ultima è la seconda competizione continentale femminile: entrare nel tabellone principale, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, sarebbe comunque un traguardo di prestigio per le nerazzurre. Intanto la dirigenza ha regalato al tecnico Gianpiero Piovani (nella foto) un altro innesto di mercato importante. Dal Twente è arrivata infatti la talentuosa centravanti olandese Nikée van Dijk. La 22enne ha firmato un contratto fino al 2028. Sempre in doppia cifra nelle ultime due stagioni passate in Olanda, van Dijk impreziosisce il già forte attacco dell’Inter.

Colpo di enorme spessore anche per il Como 1907 Femminile che ha ufficializzato Chloe Logarzo Berryhill. La centrocampista australiana classe 1994 vanta un’esperienza nei maggiori campionati esteri e ben 50 presenze in Nazionale. Le lariane militano in Serie B ma è evidente la volontà della società, così come accaduto in campo maschile, di raggiungere in fretta i vertici. L’obiettivo è dunque dichiarato: ottenere la promozione e raggiungere le cugine del Como Women in Serie A.

Alessandro Stella