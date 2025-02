Youth league. I baby nerazzurri ne fanno tre al Lille. Ottavi raggiunti

Una “baby Inter“ in gran spolvero travolge 3-1 il Lille nei sedicesimi e vola agli ottavi di finale di Youth League. Decidono la gara una bella doppietta di Spinaccè e la rete di Mosconi. I ragazzi di Zanchetta, sotto il diluvio milanese, mettono in mostra una prova di assoluto livello, sfruttando i molti errori dei francesi. Ad inizio gara subito una grossa occasione nerazzurra con il colpo di testa di Mosconi, sventato da una gran parata di Merzouk. Al 17’ il Lille risponde con Diaoune, ma Calligaris compie un vero miracolo nell’uno contro uno con l’attaccante avversario. Al 32’ l’Inter la sblocca con un gran gol di Spinaccè, grazie a un tacco in allungo su cross di Zanchetta. Passano solo tre minuti e i milanesi raddoppiano: tiro di Mosconi, brutta respinta del portiere del Lille e tap-in vincente di Spinaccè. Nella ripresa l’Inter cala il tris al 58’ dopo un’azione fotocopia del secondo gol, ma questa volta è Mosconi a ribadire in rete il tiro di Spinacce su pessima opposizione di Merzouk. I nerazzurri gestiscono bene e solo nel finale i francesi si rendono pericolosi. È ormai l’89’ quando arriva il gol della bandiera dei francesi con Lachaab su imbucata di Livemont.

Alessandro Stella