Youth League. La baby Inter vince e va agli spareggi

Missione compiuta: l’Inter Primavera ha battuto di misura i pari età della Real Sociedad centrando la prima vittoria in Youth League in questa stagione e, complice il successo della capolista Salisburgo sul Benfica (4-2 il finale) i nerazzurri si sono aggiudicati il secondo posto del girone D a quota sette punti, a più uno dai portoghesi, che erano infatti obbligati a vincere in Austria. Playoff ottenuti, dunque, grazie al calcio di rigore realizzato da Sarr al 65’ che è valso l’1-0 finale: "Ci siamo misurati con tre settori giovanili molto importanti, mi è piaciuta la determinazione e lo spirito messi in campo dai miei. Abbiamo cercato sempre di fare il nostro gioco e con il cuore abbiamo portato a casa una vittoria che meritavamo già nella gara d’andata. Questo è un percorso importante, ci portiamo a casa la crescita vissuta in ogni partita e speriamo di rivederla in campionato e in Coppa Italia", le parole di Chivu.

I nerazzurri sono dunque tornati al successo dopo il pareggio di sabato con il Monza centrando la seconda vittoria nelle ultime otto partite: il modo migliore per prepararsi al derby contro il Milan di domenica alle ore 11. "Per noi quella di ieri è stata l’ottava gara in 24 giorni, forse anche per il Milan, ma loro sono già passati in Youth League e nella partita di oggi faranno riposare qualcuno", la chiosa del tecnico rumeno.

Ilaria Checchi