Intesa trovata con il Manchester City. Donnarumma va da Guardiola. Un accordo da 15 milioni all’anno

Chiusa una porta d’oro, si è aperto un portone anche più prezioso. Alla fine è andata come ci si aspettava: escluso dal Paris Saint-Germain che aveva portato sul tetto d’Europa, Gigio Donnarumma si è accasato al Manchester City, come dire da un proprietario del Qatar a uno di Abu Dhabi, e infatti lo stipendio non ci ha rimesso granché.

I due club si sono accordati per il trasferimento sulla basa di una cifra di 35 milioni di sterline, dato che Donnarumma era legato ancora da un anno di contratto. Luis Enrique si è preso la responsabilità della scelta quando ha escluso il portierone azzurro dalla lista dei convocati per la Supercoppa contro il Tottenham a Udine. Per il passaggio di Donnarumma alla corte di Guardiola era necessario attendere l’uscita dal club inglese di Ederson, che dopo aver trattato a lungo con il Galatasaray ha scelto sempre la Turchia, ma sponda Feberbahce, il club che ha appena esonerato Mourinho. La trattativa, definita ormai da settimane, si è sbloccata con la cessione di Ederson al Fenerbahce per circa 13 milioni, con un triennale da otto milioni netti a stagione per il brasiliano che ha lasciato a quel punto campo aperto a Donnarumma. Il City aveva già ingaggiato anche Trafford tra i pali, ma le prime uscite sono state disastrose.

Donnarumma ha svolto le visite mediche ieri, come ha annunciato in conferenza stampa anche il ct Gattuso, e si unirà ai compagni del City dopo le due partite con la nazionale. "Donnarumma deve sistemare due-tre cose, poi farà le visite mediche e firmerà il contratto con il Manchester City", ha detto nel primo pomeriggio Gattuso a Coverciano. E dopo le visite mediche Gigio, intercettato da Tmw all’uscita dalla clinica di Firenze dove ha sostenuto gli esami medici, ha detto: "Sono contentissimo per questa nuova avventura".

Anche perché lo stipendio sembra essere di quelli che farebbero felici tutti: contratto da cinque anni che prevede 15 milioni di euro lordi al primo anno, e poi via via a salire fino 16 nel secondo e terzo anno e a 17 milioni a stagione per la quarta e la quinta. Nell’operazione c’è un premio anche per il Milan, dove Donnarumma è cresciuto: 1 milione.