"Investitori pronti per l’Ancona già a settembre"

Nell’assemblea di lunedì scorso al Cinema Italia il sindaco Daniele Silvetti ha tracciato il percorso futuro dell’Ancona, facendo chiarezza su molti aspetti e quesiti che gli sono giunti dalla platea della tifoseria dorica. Un percorso per step. Primo: indispensabile ottenere l’iscrizione alla prossima serie D e l’unico che può farlo è il presidente Massimiliano Polci. Secondo: il sindaco vigilerà sull’ingresso di nuovi soci, una volta che sarà completata la trasformazione in srl, passaggio che avverrà attorno alla metà di luglio con appuntamento già fissato dal notaio per un paio di date in quei giorni. Comunque prima del ritiro, che si svolgerà a Sefro dal 21 luglio. Daniele Silvetti ha detto anche di aver conosciuto Alessandro Di Paolo, come già riportava il Carlino nei primi giorni di aprile, e che lo stesso gode di buona reputazione negli ambienti romani. Sul nome accostato a Di Paolo, cioè quello di Manolo Bucci, ha preferito sorvolare. In realtà, però, quest’ultimo è il presidente del Valmontone, quindi al momento non potrà comunque entrare nell’Ancona trasformata in srl. Al momento la sua figura, collegata anche al presidente della Lazio Lotito, è più quella di un consulente esterno che conosce bene il mondo del calcio. Terzo step trattato dal sindaco è stato quello relativo alla "trattativa" di cessione con la Top Five Management che, come ha detto lo stesso primo cittadino, potrebbe farsi trovare pronta per rilevare l’Ancona – o a farla rilevare a qualcun altro – già dal prossimo mese di settembre. "Non vogliono entrare in società, vogliono rilevarla completamente – ha detto Silvetti –. Su questo sto lavorando, ma non si fa da un giorno all’altro. Nei giorni scorsi si sono parlati con Polci, hanno manifestato il loro interesse, sono venuti ad Ancona a vedere l’impiantistica, Del Conero, Dorico, campo da baseball che può diventare la casa dell’Ancona. Top Five management è procuratore di investitori che farebbero investimenti sulla città, come sull’area destinata a cittadella sportiva. Ho tutto l’interesse che arrivi un gruppo solido che dia un futuro all’Ancona, che, parallelamente, gestisca le strutture sportive pubbliche, e che, magari, concluda la vicenda del terreno per la cittadella (ex area Tiong, ndr). Ma non si chiuderà domattina e non ne farei un dramma". Insomma, occorrerà aspettare. Nel frattempo, piede pigiato sull’acceleratore con Polci "che non è uno squalo" verso l’iscrizione al prossimo campionato. La società ieri pomeriggio ha ufficializzato l’arrivo di Luca Sparandeo, difensore centrale e terzino sinistro di piede mancino classe 1999 nato e cresciuto nel Benevento, che vanta una sessantina di presenze in serie C e che proviene dalla Nocerina. E’ il quarto dorico della prossima stagione che si aggiunge a Zini, Pecci e Miola. Oggi attese le ufficializzazioni di due under: il centrocampista classe 2007 Matteo Attasi, ex Vastogirardi e di recente convocato in rappresentativa nazionale dilettanti, e il terzino destro classe 2006 Alessandro De Luca, ex Sora di scuola Roma.

Giuseppe Poli