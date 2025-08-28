"Io, mister in Europa con Pesaro nel cuore"

"Pesaro mi è rimasta nel cuore. Sono stato un calciatore della Vis che poi ho guidato da allenatore (subentrato) due volte". Così Ferruccio Bonvini classe 1970 ora tecnico con Cristiano Bacci in super Liga in Grecia nel Panserraikos a Serres a nord di Salonicco. "Sono stato calciatore della Vis a 20 anni (1990) – racconta Bonvini – era il mio secondo anno di serie C dopo aver fatto le giovanili della Fiorentina club che credeva molto in me. Ad allenare la Vis era Mei con Salvatori direttore sportivo con cui sono rimasto amico. Per un gioco del destino Leonardi mi chiamò per subentrare come allenatore a febbraio credo 2012 in serie D. In quell’anno a Pesano cadde la neve, un pesarese mi prestò una pala per spalarla, da allora l’avvocato Michele Mariella diventò mio amico e mio tifoso e con lui mi sento ancora spesso. Raggiungemmo la salvezza con una giornata di anticipo e da ricordare fu l’importante vittoria col Teramo che vinse poi il campionato".

"Ero sicuro della riconferma – continua mister Bonvini – il direttore Leonardi però scelse inizialmente Magi per poi richiamarmi due stagioni dopo alla seconda di campionato sempre in D con una squadra molto giovane. Nonostante il mio esonero la squadra retrocesse senza passare dai playout ma i rapporti con Leonardi e il diesse dell’epoca Pietro D’Anzi sono ancora forti così come il dottor Bonafede mio tifoso, con cui mi sento spesso. Per me i rapporti umani sono più importanti dei risultati del campo. Dopo Pesaro sono stato 7 anni all’Entella compresi i due terribili anni del Covid, qui ho allenato i giovani dall’ Under 16 alla Primavera, insegnare a giocare a calcio è la cosa che mi rende più felice. Siamo riusciti a battere Juventus, Torino, Sassuolo, Genoa Sampdoria non una volta sola. Ho allenato Zaniolo anche se per poco e altri giovani come Bonini ora in B all’Almeria in Spagna, Matteazzi e Di Mario ora in prima squadra in B all’Entella. Dopo la parentesi a Crotone in Primavera Bacci mio amico e compaesano collega ai corsi Uefa a Coverciano mi ha chiamato a fare il vice al Boavista in Primera liga in Portogallo. Club storico che ha vinto un campionato portoghese e negli anni 80 e sempre temuto nelle coppe europee. Lo stadio Bessa unico nel suo genere e i suoi tifosi sono ancora a testimoniare quella passione. Purtroppo il club aveva problemi economici e Bacci ha dato le dimissioni a gennaio e anche se a malincuore le ho date anche io. A marzo siamo subentrati nello stesso campionato alla Moreirense che era in una brutta situazione di classifica e ci siamo salvati con 6 giornate in anticipo. Quest’ anno sono sempre con Bacci in super Liga in Grecia nel Panserraikos a Serres a nord di Salonicco club piccolo ma in crescita obiettivo salvezza con il sogno di qualificarsi in Conference league per giocare contro qualche club italiano. Ho la fortuna di allenare giocatori nazionali di tutti i continenti, nello specifico ho allenato Bruno Onyemaechi e Bozenik al Boavista, nazionali di Nigeria e Slovacchia ora all Olympiakos e Stokke City. Alla Moreirense erano quasi tutti brasiliani, Schettine ha già fatto 3 gol in tre partite nella Primera Liga portoghese. Con Marcelo, il capitano, ogni tanto ci scambiamo qualche battuta per sms, naturalmente in lingua portoghese. Imparare le lingue è stata per me la cosa più difficile in Grecia parliamo in inglese perché il greco è veramente difficile. Ma il calcio parla una sola lingua e i giocatori di alto livello capiscono subito se possono fidarsi e quante competenze hai. Al Panserraikos ci sono giovani di valore come Green attaccante ex Aston Villa e Zidane trequartista portoghese. Sul terreno di gioco mi trovo a mio agio: so cosa Bacci chiede e cerco di trasmettere i suoi principi di gioco. Ho imparato molto sia da lui che dall’ esperienze che ho fatto".

Ricordi indelebili. "Abbiamo giocato contro il Porto alio stadio Dragao il Benfica di Di Maria e lo Sporting Lisbona campione di Portogallo allo stadio Alvalade. Vi dico un nome: Rodrigo Mora 2007 del Porto un ragazzino di grande talento. In Grecia abbiamo cominciato da una sola giornata ad Atene contro l’ Aek, abbiamo perso con onore: stadio e tifoseria caliente. Vediamo le prossime con Ofi Creta e Olympiakos. Da quasi 15 anni sono docente di psicologia ai corsi Uefa della federazione, cerco di trasferire la mia esperienza di psicologo e allenatore a chi comincia il percorso di mister". Infine un ricordo per la Vis: "Pesaro mi è rimasta nel cuore, ricordo la passione dei tifosi e la bellissima città, lo stadio Benelli ancora con a pista ciclabile, il Corso e il lungomare dove andavo a passeggiare. Seguo sempre i risultati della Vis e credo che con mister Stellone continuerà a fare bene".

Amedeo Pisciolini