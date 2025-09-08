Israele-Italia, Gattuso vira sul 4-3-3 e conferma Kean e Retegui

Debrecen (Ungheria), 8 settembre 2025 – Il 5-0 rifilato all’Estonia ha dato fiducia e punti molto importanti nel cammino delle qualificazioni ai Mondiali – in programma il prossimo anno in Stati Uniti, Messico e Canada – all’Italia di Gennaro Gattuso che questa sera contro Israele (reduce dal successo per 4-0 contro la Moldavia) a Debrecen (la gara sarà trasmessa alle 20.45 in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play) è però chiamata a dare continuità a quanto fatto vedere pochi giorni fa a Bergamo sul piano del gioco e dell’entusiasmo: “Israele viene da sei partite nelle ultime sette partite – ha spiegato il CT Gattuso alla vigilia a vivoazzurrotv – è una squadra che è in salute e che ha grandi convinzioni ma penso che questo non deve mancare mai. La squadra e l’atteggiamento non devono mancare mai. Contro Israele il livello della difficoltà si alzerà. Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica come l’Estonia mentre Israele ha meno fisicità ma può metterci in grandissime difficoltà con la sua tecnica e le transizioni. Partita decisiva per la classifica? È riduttivo parlare solo di classifica. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro. I tre punti sono importanti, lo sappiamo. Per noi è una finale perché sappiamo che non possiamo sbagliare e quindi bisogna prepararla bene a livello mentale. Siamo consci del fatto che ci sarà da soffrire e da fare una partita gagliarda. Sarà fondamentale entrare in campo con questa consapevolezza”. Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Sandro Tonali: “Contro l’Estonia è stato importante riuscire a non disunirci dopo aver giocato un’ora ad una sola porta ma senza segnare, poi ci siamo sbloccati ed è arrivata un’altra partita. Contro Israele sarà però diverso. Giochiamo contro un avversario con giocatori forti e non va sottovalutato. Sarà fondamentale vincere e poi si penserà alla differenza reti, ai playoff e a tutto il resto.

Le possibili scelte di Gattuso

Il CT azzurro Gattuso dovrebbe virare dal sostanziale 4-2-4 visto contro l’Estonia a un 4-3-3 che potrebbe garantire maggiore equilibrio in fase di copertura: tra i pali della porta azzurra ci sarà ancora Gianluigi Donnarumma, con davanti a sé una linea a quattro di difesa formata dai due centrali Bastoni e Calafiori e Di Lorenzo e Cambiaso a occuparsi delle due corsie laterali. La novità a centrocampo dovrebbe invece essere la presenza in regia di Locatelli, il quale dovrebbe affiancato dai confermatissimi Tonali e Barella nel ruolo di mezzali. Politano dovrebbe poi avanzare nel sul lato destro del tridente d’attacco, con Kean largo a sinistra e Retegui al centro. Orari e dove vedere la partita in tv: la gara Israele-Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, sarà visibile lunedì 8b settembre alle ore 20.45 in esclusiva su Rai 1 e in streaming su sito e app di Rai Play.

Probabili formazioni:

Israele (5-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Shlomo, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Turgerman. Ct. Ben Shimon. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui, Politano. Ct. Gattuso.