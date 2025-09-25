Cosa succede se la Uefa sospende Israele dai tornei: le conseguenze su Mondiali ed Europa League

Bologna, 25 settembre 2025 – La Uefa starebbe valutando seriamente la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. La notizia, riportata dal quotidiano britannico The Times, ha immediatamente acceso il dibattito nel mondo dello sport. Secondo le fonti citate, una decisione ufficiale è attesa già la prossima settimana, con una maggioranza dei membri del comitato esecutivo che si sarebbe detta favorevole alla sospensione. Le conseguenze di una simile mossa sarebbero pesanti: Israele verrebbe esclusa dalle qualificazioni ai prossimi Mondiali e, sul fronte dei club, il Maccabi Tel Aviv sarebbe costretto a dire addio all’Europa League, dove ha appena iniziato il suo percorso nella fase a gironi. Il club israeliano, infatti, ha pareggiato 0-0 mercoledì sera in casa del PAOK Salonicco, in una gara segnata da forti tensioni extracalcistiche. Dalla curva dei tifosi greci è stato esposto uno striscione legato alla situazione nella Striscia di Gaza. Un segnale che evidenzia come, anche negli stadi, il conflitto in Medio Oriente stia lasciando segni tangibili. In caso di sospensione da parte dell’Uefa, sarebbero inevitabili le conseguenze sul calendario. Salterebbe anche il match del Maccabi Tel Aviv contro il Bologna nell’ultima gara valevole per la prima fase di Europa League, programmato per il 29 gennaio 2026.

La Nazionale israeliana e le qualificazioni Mondiali

Non meno delicate sono le ripercussioni per la Nazionale israeliana. L’8 settembre scorso si è disputata a Debrecen, in campo neutro, la sfida contro la Nazionale italiana, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Una partita che, già alla vigilia, aveva generato polemiche e richieste di rinvio da parte di alcune organizzazioni e movimenti contro la Guerra a Gaza. Tensioni che non sono mancate e che hanno raggiunto anche il CT degli azzurri Gennaro Gattuso nella conferenza stampa di presentazione del match. A suscitare critiche è stata anche la scelta di non assumere una posizione ufficiale sulla vicenda. La gara di ritorno tra Italia e Israele è in programma il 14 ottobre prossimo a Udine. Ma oggi, con la possibile sospensione di Israele da parte della UEFA, anche questa partita rischia seriamente di non disputarsi. Uno scenario che costringerebbe la UEFA a valutare soluzioni alternative, tra cui la possibilità di annullamento di punti nei match disputati da tutte le squadre con la Nazionale israeliana. In questo caso l’Italia si qualificherebbe automaticamente ai playoff come migliore seconda dietro alla Norvegia salvo colpi di scena.

Il ministro dello Sport israeliano, Miki Zohar, ha confermato che il governo è al lavoro per scongiurare questa eventualità. “Sto lavorando con il premier Benyamin Netanyahu per impedire questa mossa”. La Uefa, da parte sua, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, le pressioni internazionali – anche da parte di federazioni affiliate – stanno crescendo. L’equilibrio tra sport e politica, già fragile in passato, è messo ancora una volta a dura prova. La prossima settimana sarà decisiva per capire se il calcio israeliano potrà proseguire il proprio cammino in Europa o se dovrà affrontare un isolamento, come accaduto tre anni fa alla Russia.