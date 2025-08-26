Italia, ansia Tonali: si infortuna alla spalla sinistra, ora gli esami

Roma, 26 agosto – Questa non ci voleva. A meno di due settimane dalla già decisiva sfida per le qualificazioni al prossimo mondiale contro l’Estonia, l’Italia potrebbe dover fare i conti con un imprevisto non da poco.

Siamo ad inizio ripresa al St’ James Park, nel corso di Newcastle-Liverpool, e Sandro Tonali fa cenno alla panchina di far entrare i sanitari. Da qualche minuto sta stringendo i denti, ma la smorfia di dolore è eloquente: non ce la fa, deve uscire dal campo. Eddie Howe, l’allenatore dei Magpies, in sala stampa dopo la partita ha dichiarato: “Sandro non sta bene, aveva parecchio dolore. Non riusciva a muovere il braccio”. La dinamica del Trauma è chiara: dopo un contrasto di gioco, Ekitike e Tonali vanno a contatto. Non c’è spinta né cattiveria nel movimento del centravanti del Liverpool, ma l’azzurro inciampa sui piedi del francese e cade rovinosamente a terra. Il volo è scomposto, non naturale, e tutto il peso ricade sulla spalla sinistra senza che Tonali riesca ad attutire l’atterraggio con le mani. Il dolore si fa sentire, il medico del Newcastle entra sul terreno di gioco e tenta di fargli muovere il braccio sinistro, ma non ha la mobilità necessaria. Il cambio obbligato arriva al 66’, più di dieci minuti dopo il contrasto.

La preoccupazione naturalmente si sposta subito sui prossimi impegni della nazionale azzurra che sarà in campo il 5 settembre contro l’Estonia e l’8 settembre contro Israele.

L’entità dell’infortunio non è ancora stata delineata, visto che gli esami a cui si sottoporrà Tonali si dovrebbero tenere nelle prossime ore, ma dalle parole del tecnico inglese non filtra ottimismo. A tal proposito ha parlato anche Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale Italiana, a margine del convegno all’Arena Civica di Milano: "So che il mister lo avrebbe sentito stamani e poi in base al responso medico capiremo se sarà convocabile o meno".

Ore di attesa quindi, con gli azzurri che rischiano di perdere uno dei tasselli più importanti. In attesa di capirne l’entità, Rino Gattuso tiene le dita incrociate. In passato un giovane Sandro aveva dichiarato di ispirarsi al nuovo commissario tecnico e gli aveva addirittura chiesto il permesso di indossare la maglia numero 8 del Milan, cimelio rossonero del Ringhio giocatore. La stima reciproca, quindi, non manca. L’imprescindibilità del centrocampista pare indiscutibile; resta da capire, alla luce di questa sfortunata tegola, se Tonali riuscirà ad essere in campo a Bergamo.