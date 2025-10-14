Acquista il giornale
Under 21, Italia-Armenia: Baldini punta su Pafundi dal 1' al posto di Cherubini

Dopo il 4-0 alla Svezia, gli azzurri sfidano allo Zini di Cremona gli armeni nella seconda sfida ravvicinata delle qualificazioni agli Europei di categoria

di Redazione Sport
14 ottobre 2025
Il CT dell' Under 21 Baldini (ANSA)

Cremona, 14 ottobre 2025 – La vittoria per 4-0 ottenuta pochi giorni a spese della Svezia ha dato ulteriore fiducia all’Italia Under 21 di Silvio Baldini, che quest’oggi – alle ore 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play) affronta allo stadio Zini di Cremona l’Armenia, nella seconda sfida della finestra di ottobre delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. L’obiettivo è quello di continuare a rimanere a punteggio pieno nel gruppo E, dove gli azzurrini attualmente viaggiano a braccetto con la Polonia: “La squadra si è preparata molto bene per questa partita. I ragazzi mi stupiscono perché li vedo molto maturi e consapevoli del fatto che per raggiungere certi traguardi nel loro mestiere devono farlo con determinazione e passione e per questo sono fiducioso. La gara con la Svezia è un punto di partenza. Se così non fosse sarebbe già finito tutto Questi ragazzi sono fortissimi e hanno dimostrato che il gruppo è coeso, che ama stare assieme e che quando c’è da giocare sta sul pezzo. Adesso però bisogna ripartire da zero e non pensare troppo alla gara di Cesena perché non ci possiamo assolutamente permettere di sbagliare prestazione. È necessario ripetersi contro qualsiasi avversario, dando sempre il massimo”. Dello stesso tenore, le dichiarazioni di Luca Marianucci, che dovrebbe essere confermato tra i titolari: “Bisogna essere bravi ad accettare i complimenti per la vittoria con la Svezia ma anche a metterli subito da parte e a pensare subito al sodo. Guardiamo avanti cercando contro l’Armenia di ripartire da dove avevamo finito.  

Le possibili scelte di Baldini

Il CT azzurro Baldini ripartirà dal 4-3-3 che ha dato ottimi frutti contro la Svezia al Manuzzi e da dieci degli undici titolari di pochi giorni fa. Tra i pali della porta azzurra ci sarà ancora Palmisani, protetto da una linea a quattro di difesa formata dai due esterni Palestra (che tanto bene ha fatto contro contro gli svedesi) e Bartesaghi e dalla coppia di centrali Marianucci-Mane. Confermato anche il centrocampo, con in mezzo Lipani e ai lati le due mezzali Ndour e Pisilli, assoluto mattatore della gara di pochi giorni fa al Manuzzi. La novità principale è nel tridente d’attacco dove Pafundi potrebbe prendere il posto di Cherubini sulla destra per affiancare il classe 2008 Camarda, che cercherà di bissare il gol di pochi giorni fa, e Koleosho.

Orari e dove vedere la gara in TV

La gara Italia-Armenia Under 21, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, è in programma oggi 14 ottobre 2025 alle ore 18.15 stadio Zini di Cremona, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Rai 2 e in streaming su sito e app di Rai Play.

Probabili formazioni:

Italia Under 21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Camarda, Koleosho. CT. Baldini Armenia Under 21 (3-5-2): Davtyan; Manukyan, Hakobyan, Tarloyan; Afyan, Hakobyan, Bandikyan, Sargsyan, Hovhannisyan; Eloyan, Hovhannisyan. CT. Gyulbudaghyants

