Under 21, Italia-Armenia: Baldini punta su Pafundi dal 1' al posto di Cherubini

Cremona, 14 ottobre 2025 – La vittoria per 4-0 ottenuta pochi giorni a spese della Svezia ha dato ulteriore fiducia all’Italia Under 21 di Silvio Baldini, che quest’oggi – alle ore 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play) affronta allo stadio Zini di Cremona l’Armenia, nella seconda sfida della finestra di ottobre delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. L’obiettivo è quello di continuare a rimanere a punteggio pieno nel gruppo E, dove gli azzurrini attualmente viaggiano a braccetto con la Polonia: “La squadra si è preparata molto bene per questa partita. I ragazzi mi stupiscono perché li vedo molto maturi e consapevoli del fatto che per raggiungere certi traguardi nel loro mestiere devono farlo con determinazione e passione e per questo sono fiducioso. La gara con la Svezia è un punto di partenza. Se così non fosse sarebbe già finito tutto Questi ragazzi sono fortissimi e hanno dimostrato che il gruppo è coeso, che ama stare assieme e che quando c’è da giocare sta sul pezzo. Adesso però bisogna ripartire da zero e non pensare troppo alla gara di Cesena perché non ci possiamo assolutamente permettere di sbagliare prestazione. È necessario ripetersi contro qualsiasi avversario, dando sempre il massimo”. Dello stesso tenore, le dichiarazioni di Luca Marianucci, che dovrebbe essere confermato tra i titolari: “Bisogna essere bravi ad accettare i complimenti per la vittoria con la Svezia ma anche a metterli subito da parte e a pensare subito al sodo. Guardiamo avanti cercando contro l’Armenia di ripartire da dove avevamo finito.

Le possibili scelte di Baldini

Il CT azzurro Baldini ripartirà dal 4-3-3 che ha dato ottimi frutti contro la Svezia al Manuzzi e da dieci degli undici titolari di pochi giorni fa. Tra i pali della porta azzurra ci sarà ancora Palmisani, protetto da una linea a quattro di difesa formata dai due esterni Palestra (che tanto bene ha fatto contro contro gli svedesi) e Bartesaghi e dalla coppia di centrali Marianucci-Mane. Confermato anche il centrocampo, con in mezzo Lipani e ai lati le due mezzali Ndour e Pisilli, assoluto mattatore della gara di pochi giorni fa al Manuzzi. La novità principale è nel tridente d’attacco dove Pafundi potrebbe prendere il posto di Cherubini sulla destra per affiancare il classe 2008 Camarda, che cercherà di bissare il gol di pochi giorni fa, e Koleosho.

Orari e dove vedere la gara in TV

La gara Italia-Armenia Under 21, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, è in programma oggi 14 ottobre 2025 alle ore 18.15 stadio Zini di Cremona, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Rai 2 e in streaming su sito e app di Rai Play.

Probabili formazioni:

Italia Under 21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Camarda, Koleosho. CT. Baldini Armenia Under 21 (3-5-2): Davtyan; Manukyan, Hakobyan, Tarloyan; Afyan, Hakobyan, Bandikyan, Sargsyan, Hovhannisyan; Eloyan, Hovhannisyan. CT. Gyulbudaghyants