Italia: passi avanti per Gattuso. Sullo sfondo De Rossi e Mancini

Roma, 12 giugno 2025 – Sono giorni decisivi per quanto riguarda il futuro della Nazionale: dopo la sconfitta contro la Norvegia, che mette fortemente a rischio la qualificazione diretta degli azzurri al prossimo Mondiale, il presidente della FIGC Gravina ha scelto di sollevare dall'incarico Luciano Spalletti, che ricopriva il ruolo di ct dal 1° settembre del 2023. A quel punto è andata in scena una situazione paradossale, con l'ex Napoli che ha guidato da esonerato la Nazionale contro la Moldova, per poi salutare definitivamente al termine del match. L'Italia è davanti a uno dei momenti più difficili della sua storia e la confusione regna sovrana: immediatamente dopo l'addio di Spalletti la candidatura più forte era quella di Claudio Ranieri, che però alla fine ha deciso di rifiutare e restare a disposizione della Roma. Anche Pioli, che a un certo punto sembrava essere il principale indiziato per ricoprire il ruolo di ct, si è lentamente allontanato, lasciando il vuoto attorno alla panchina azzurra. Nelle ultime ore si è fatto strada il nome di Gattuso come sostituto di Spalletti, con la FIGC che ha avviato i contatti con Ringhio. L'ex Milan è reduce dall'esperienza con l'Hajduk Spalato, che ha guidato per una sola stagione, ed è libero: in questo momento è lui il principale candidato per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Gravina, però, non vuole sbilanciarsi e a margine della firma del protocollo tra Federcalcio e Guardia di Finanza, avvenuta ieri, ha detto che non ci sono novità riguardo il prossimo ct dell'Italia, aggiungendo come, al di là dei nomi, l'obiettivo principale sia quello di capire se c'è un progetto nuovo dal quale ripartire. Oltre Gattuso, sullo sfondo resta il nome di Daniele De Rossi. L'ex centrocampista è fermo dallo scorso 18 settembre, quando è stato esonerato dalla Roma: si è parlato di lui come possibile nuovo allenatore di varie squadre di Serie A, ma anche in ottica Nazionale la sua candidatura è stata presa in considerazione, anche se Gattuso è più avanti. Infine c'è Roberto Mancini: l'ex ct negli scorsi giorni ha ammesso come quello di lasciare la nazionale sia stato un errore e che se potesse tornare indietro non sceglierebbe di andare via. Dopo aver abbandonato il ruolo di commissario tecnico della Nazionale, Mancini è diventato l'allenatore dell'Arabia Saudita, ma dallo scorso 24 ottobre è libero e cerca una nuova sfida. Tuttavia, le probabilità che possa tornare sulla panchina dell'Italia sono decisamente basse, ma solo nei prossimi giorni si saprà chi sarà il prescelto da Gravina per ricoprire il ruolo di nuovo ct della Nazionale.