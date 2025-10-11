Italia, è sempre una partita doppia. Sfida l’Estonia pensando a Haaland. Gattuso: "Non dobbiamo distrarci»

Ci sarà un prima e un dopo, perché quando l’Italia scenderà in campo stasera a Tallinn contro l’Estonia conoscerà già il risultato della prima partita che può dare la vera svolta a queste qualificazioni mondiali, che può permettere di sognare una rimonta che ormai somiglia a un Tourmalet calcistico.

Gli azzurri sapranno già come è finita Norvegia-Israele, al momento di iniziare la partita. Israele è forse l’unica altra squadra capace di creare qualche problema ai norvegesi: se Haaland e i suoi fratelli dovessero sbrigarsela con un’altra goleada, il primo posto sarebbe una chimera anche vincendole tutte e battendo i vichinghi a San Siro in novembre, troppa è la distanza nella differenza reti.

Se invece Israele dovesse reggere almeno nel punteggio, o addirittura strappare un punto, le cose cambierebbero radicalmente prospettiva.

Gattuso è stato preso per ridare identità all’Italia e anche ieri ha confermato di avere i piedi ben piantati per terra: "Non guarderò neanche il primo tempo della partita di Oslo, dobbiamo pensare all’Estonia, non alla Norvegia nè a Israele. Non possiamo fare calcoli, bisogna fare punti e non scherzare con il fuoco. Sento discorsi come se fossimo già sicuri almeno dei playoff, ma fin quando non lo dirà la matematica non c’è da scherzare. Ci giochiamo tanto, bisogna ricordarlo bene. Partite facili non ce ne sono, i ragazzi sanno che bisognerà concentrarsi su questa gara e solo alla fine penseremo a martedì. Ci sono ancora 12 punti a disposizione".

Martedì c’è Israele a Udine, partita che resta delicata nonostante gli sviluppi politici internazionali. Ma è martedì, appunto.

Gattuso è preoccupato, ma fiducioso: "Devo ringraziare questi ragazzi, nell’aria c’è un qualcosa che mi piace molto, c’è intensità e grandissima voglia, questa è una squadra che ha voglia di stare nella metà campo avversaria, che ha coraggio". Sulla formazione, al momento sembrano probabili gli inserimenti di Spinazzola a destra sulla fascia non consueta per lui, qualcosa a Gattuso è scappato, e Raspadori a sinistra con facoltà di accentrarsi. "Ma con cinque sostituzioni le gare possono cambiare e i giocatori devono farsi trovare pronti per dare il massimo alla squadra. Cambiaghi? Certo che può debuttare, sennò che lo abbiamo chiamato a fare...È un giocatore pronto, ha nelle gambe tutte e due le fasi". A Bergamo l’Estonia resse per un’ora, prima di crollare sotto la goleada di un’Italia insolitamente paziente.

In quella partita, a Bergamo, oltre a veder sbocciare l’intesa tra Kean e Retegui, uno dei cambi di Gattuso fu l’uscita di Calafiori, che pure aveva giocato con la consueta personalità, da difensore moderno che imposta. Ieri il ventitreenne dell’Arsenal era al fianco del ct: "Siamo tutti concentrati solo su questra partita, dobbiamo pensare a vincerla, poi faremo dei calcoli. Noi siamo l’Italia e dobbiamo andare ai Mondiali".

Calafiori come Tonali è uno degli emigranti di lusso di questa Italia che ha sempre più ragazzi impegnati nella Premier: "Il campionato italiano è diventato più incerto negli ultimi due-tre anni. Tanti giovani italiani in Premier e troppi stranieri in Italia? In realtà è più per necessità, se si vede quanto hanno speso i club inglesi questa estate... Sono due campionati diversi, io ho sempre avuto dentro il desiderio di giocare in Inghilterra".