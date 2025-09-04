Qualificazioni Mondiali 2026, c’è Italia-Estonia: le probabili formazioni. Gattuso lancia subito Retegui e Kean

Bergamo, 4 settembre 2025 – Sarà l’Estonia l’avversario che terrà a battesimo l’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia. Domani sera 5 settembre alle 20.45 (diretta in esclusiva su Rai 1 e streaming su Rai Play), infatti, gli azzurri affronteranno la selezione estone nel loro terzo incontro delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. La vittoria sarà quasi un imperativo per l’Italia che deve cercare di non perdere ulteriore terreno dalla Norvegia prima della classe del Girone I con quattro vittorie in altrettanti incontri. Tre sono invece i punti sin qui conquistati dagli azzurri (al pari dell’Estonia) che dovranno anche cercare di segnare più gol possibili vista l’importanza della differenza reti. Il CT Gattuso, con il suo consueto pragmatismo, alla vigilia ha preferito badare al sodo e non pensare troppo a calcoli ed emozioni: “Non ho tempo per emozionarmi – ha spiegato Gattuso nella conferenza prepartita – perché ho troppe responsabilità addosso. Certo, nel momento degli inni sentirò un po’ di emozioni guardando anche a mia mamma, mio papà e sorella in tribuna. Credo che questa notte non dormirò pensando a ciò che abbiamo fatto questa mattina. Sono i pensieri a non farmi dormire, non le emozioni”. Guai a sottovalutare l’avversaria: “Abbiamo cominciato a studiare l’Estonia già due mesi fa. È una squadra che punta a palleggiare e crea con la costruzione dal basso ma anche con tanta qualità sia nel portiere che nei giocatori di movimento. Può arrivare negli ultimi 30 metri con estrema facilità se non la si pressa bene. Bisogna fare una buona pressione, con i tempi giusti e senza regalare loro uomini, perché possiamo andare in difficoltà. In avanti sanno giocare di rimessa, mentre da dietro partono a quattro e poi arrivano anche a cinque. Sono una squadra ben organizzata e hanno un allenatore giovane. Sarà necessario giocare una gara importante. Tutti credono che sarà una passeggiata ma non esistono partite facili”.

Le possibili scelte di Gattuso e Henn

Il nuovo CT azzurro per il suo esordio dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. La linea a quattro davanti a Gianluigi Donnarumma dovrebbe essere formata dagli esterni Di Lorenzo e Dimarco e dalla coppia di centrali composta da Calafiori e e Bastoni. Per comporre la diga davanti alla difesa i favoriti dovrebbero invece essere Barella e Tonali, con Politano, Retegui e Zaccagni ad agire alle spalle della punta Moise Kean. L’Estonia di Henn dovrebbe replicare con medesimo modulo. Davanti al portiere Hein dovrebbero agire Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste. In mediana agirà invece l’accoppiata Palumets-Shein, mentre Kristal e Yakovlev, Sinyaviskiy dovrebbero andare a formare il terzetto di trequartisti a supporto della punta Sappinen Orari e dove vedere la partita: la gara Italia-Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 sarà visibile venerdì 5 settembre alle ore 20.45 in diretta in esclusiva su Rai 1 e in streaming sul sito e sulle app di Rai Play.

Probabili formazioni:

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Retegui, Zaccagni; Kean. Ct. Gattuso. Estonia (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Yakovlev, Sinyaviskiy; Sappinen. Ct. Henn