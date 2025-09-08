Italia, Gattuso cambia per crescere ancora

Può una manita rifilata all’esordio indurre a una maggiore prudenza? Sì, se l’avversario di turno, Israele, ti aspetta in una sfida decisiva nelle qualificazioni mondiali ancora in piena salita. Rino Gattuso, da neo ct azzurro, già venerdì nel post partita con l’Estonia aveva saputo moderare gli entusiasmi. In particolare, aveva fatto capire che sì, la coppia d’attacco Kean-Retegui aveva brillato oltre molte aspettative, ma anche al prezzo di dover subire ripartenze pericolose da parte degli ospiti. Ecco perché stasera a Debrecen, in Ungheria (20.45 diretta RaiUno) contro i secondi del girone – con una partita in più rispetto a noi – sarà ben difficile rivedere il 4-4-2 di Bergamo, con Zaccagni (oltretutto ora acciaccato) e Politano molto esterni con inevitabili compitidi copertura.

Più probabile che si passi a un 4-3-3, con un Locatelli in più in mezzo, spostando Moise a sinistra; logico anche l’impiego di un 4-2-3-1 , con Raspadori trequartista ma a quel punto solo un attaccante centrale. Quando ancora c’era Spalletti al timone, contro Israele erano arrivate due vittorie l’anno scorso in Nations League, 2-1 in trasferta e 4-1 in casa. Sempre subendo un gol, quindi. Nei sette precedenti l’Italia conta sei vittorie e un pari, nel 1970 in quei Mondiali leggendari che ci videro arrivare in finale.

Bisognerà temere stasera soprattutto Solomon, centrocampista del Villarreal e Gloukh, trequartista dell’Ajax a segno anche ne 4-0 inflitto venerdì alla Moldova. Battere Israele ci consentirebbe l’aggancio immediato in seconda posizione nel girone, col doppio vantaggio però momentaneo della partita ancora in meno per noi e dello scontro diretto a favore. La seconda sfida contro la selezione del ct Shimon di disputerà a Udine il 14 ottobre, con un clima generale di tensione legato alla guerra in atto. Ieri è comparso anche uno striscione pro Pal davanti alla casa di Gattuso, a Schiavonea, contestando il fatto di giocare "contro chi uccide bambini".

Dell’Italia vista al Gewiss Stadium, è piaciuto il piglio ritrovato, al netto di una avversaria di modesto livello. Poi, la capacità di insistere pervicacemente sui piani tattici impostati per imporsi, superando anche la frustrazione di un primo tempo senza gol segnati. La gara di stasera, oltre allo scopo di fortificare speranze di Mondiale ancora traballanti, avrà anche quello di ribadire che non siamo affatto male, quando ci ricordiamo chi siamo.

Le probabili formazioni.

ISRAELE (5-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo. Ct. Shimon.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. Ct. Gattuso.

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Tv: 20.45 RaiUno.