Italia ai playoff dei Mondiali, Gattuso: “Prenderò i meriti se centreremo l’obiettivo. Se no andrò a vivere lontano”

Roma, 15 ottobre 2025 – La vittoria contro Israele ha permesso all'Italia di essere certa della qualificazione ai playoff per accedere ai prossimi Mondiali. Si torna ancora una volta dove gli azzurri hanno fallito: nel 2017 è stata la Svezia ad interrompere la corsa dell'Italia ai Mondiali, mentre nel 2022 è stata la Macedonia del Nord a spegnere i sogni degli azzurri e a condannarli per la seconda volta consecutiva a guardare i Campionati del Mondo da casa. La partecipazione alla fase finale di un Mondiale manca addirittura dal 2014, quando gli azzurri di Prandelli vennero eliminati ai gironi, mentre l'ultima gara ad eliminazione diretta giocata dall'Italia risale addirittura alla finale contro la Francia nel 2006. I Mondiali sono diventati un incubo per gli azzurri, che dopo due fallimenti consecutivi non possono sbagliare ancora una volta. Il cammino verso i Mondiali del 2026, però, è iniziato malissimo, con la pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia e quindi la FIGC ha deciso di esonerare Spalletti e di affidare la Nazionale a Rino Gattuso. L'ex giocatore del Milan, nonché campione del mondo nel 2006, ha subito provato a trasmettere la grinta e la fame ai giocatori e in quattro partite da quando siede sulla panchina azzurra ha collezionato quattro vittorie, centrando la qualificazione matematica ai prossimi playoff. Riuscire ad arrivare primo davanti alla Norvegia è quasi impossibile dato l'enorme vantaggio di Haaland e compagni nella differenza reti, per questo l'Italia dovrà passare ancora una volta dai playoff.

Gattuso è concentrato sul percorso che deve fare la sua squadra e non vuole sentire complimenti per quanto fatto fino ad ora, perché l'obiettivo non è ancora stato raggiunto. Nella conferenza stampa post partita, il ct ha parlato proprio di questo: “Meriti? Li prenderò soltanto se riusciremo a centrare l'obiettivo, altrimenti andrà via e andrò a vivere lontano dall'Italia. Essere qui per me è un sogno: c'era gente come molta più esperienza di me, per questo ho preso questa chiamata con grandissima responsabilità”.