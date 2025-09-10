Italia, Gattuso ora corre in difesa. Per il pass serve un’altra scossa

Tra tutti i pesi che il neo ct Rino Gattuso ha accettato di dover prendersi sulle spalle, ora c’è anche quello del paradosso. Perché aver risolto, o quasi, l’annoso problema dell’attacco azzurro grazie anche a un assetto coraggioso sarebbe un enorme merito, se non fosse che la difesa ballerina vista contro Israele lunedì è sembrata un elemento di negazione del calcio italico più tradizionale. E tutto ci si aspetterebbe da Ringhio – cuore caldo e concretezza da quando era in culla – tranne che lo smarrimento della solidità di squadra.

La vittoria, ancora con manita, maturata tra errori e vampate d’orgoglio ha avuto l’effetto benefico di tenerci a galla nella corsa al pass mondiale, e anche quello di una brutale sveglia dopo l’esordio brillante contro l’Estonia. Con i black out ripetuti di cui si è resa protagonista la difesa, non si andrà davvero da nessuna parte. Perché Israele è sì una nazionale in decisa crescita, ma pur sempre al numero 75 del ranking Uefa.

"Qualcuno lassù ci ha voluto bene, siamo una squadra viva, ma non possiamo difendere così", il commento del commissario tecnico a fine gara. Con il pensiero già indirizzato alle misure da prendere per (ri)puntellare la Nazionale.

Kean, Retegui e Raspadori (sette gol totali in tre in quattro giorni) promettono nuove meraviglie, ma dietro molto è da rifare. E probabilmente la colpa non è solo del reparto arretrato propriamente detto, ma di tutto il sistema di copertura. Lunedì è parso evidente come, col nuovo assetto tattico, un 4-3-3 asimmetrico con Kean e Retegui molto vicini, la fascia sinistra rimanesse spesso sguarnita sulle ripartenze avversarie. Solo dalla ripresa le cose sono migliorate virando sul 4-4-2, ma da quel momento sono stati i centrali di difesa a steccare.

Ora toccherà aspettare per vedere se Gattuso confermerà l’assetto a quattro, o se spallettianamente opterà per quello a tre dando più densità in mediana. Una scelta che, come noto, non ha certo risollevato le nostre sorti di recente.

Israele-Italia ha avuto anche risvolti di tensione extra campo, con le schiene rivolte alla bandiera israeliana da parte di un gruppo di tifosi azzurri, gli stessi chea Debrecen hanno anche esposto i cartelli di ‘Stop’ con riferimento a quanto sta accadendo a Gaza. La rissa tra i giocatori dopo il fischio finale ha fatto il resto, anche se gli azzurri respingono del tutto le accuse di alcuni atleti della selezione di Shimon, secondo cui i nostri si sarebbero resi protagonisti di insulti continui nel corso della gara. Non il clima migliore, verso la seconda sfida del 14 ottobre a Udine.