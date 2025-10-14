Italia-Israele 3-0: azzurri matematicamente ai playoff dei Mondiali 2026

Udine, 14 ottobre 2025 - Quando di mezzo c'è Israele lo sport rischia di passare in secondo piano. Nella tensione di Udine, dentro e fuori dal Bluenergy Stadium, l'Italia prova a blindare almeno i playoff verso i Mondiali 2026 nel contesto di un Gruppo I che per la prima piazza, l'unica valida a condurre direttamente alla rassegna che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico, vede la Norvegia leader ormai quasi irraggiungibile. L'uomo buono per raggiungere la missione è Retegui, che chiude un primo tempo tutt'altro che entusiasmante su entrambi i fronti trasformando un rigore guadagnato in prima persona con un fallo subito da Baltaxa: stavolta, a differenza di sabato scorso contro l'Estonia, l'ex Atalanta non sbaglia. Nella ripresa, a sbagliare sponda ospite è il neo entrato Toriel, che apparecchia per il gran destro a giro dal limite proprio di Retegui che, insieme all'incornata in pieno recupero di Mancini, chiude la partita e pure la questione secondo posto e, dunque, playoff: a novembre gli appuntamenti contro Moldavia e soprattutto Norvegia, a meno di passi falsi di quest'ultima contro l'Estonia (evento molto improbabile), fungeranno da viatico per i playoff di marzo. Con la speranza che stavolta il copione sia diverso per la Nazionale di Gattuso, che si conferma una macchina da gol.

Le formazioni ufficiali

Gattuso, privo dello squalificato Bastoni e dell'infortunato Kean, lancia un 3-5-2 con Donnarumma tra i pali e Di Lorenzo, Mancini e Calafiori in difesa: i quinti sono Cambiaso e Dimarco, con Barella, Tonali e Locatelli in mezzo al campo e la coppia Retegui-Raspadori davanti. Shimon replica con un 4-3-3 che tra i pali vede Glazer, protetto da Dasa, Baltaxa, Blorian e Revivo: a centrocampo ci sono Eliel Peretz, Gloukh e Khalaili, mentre in attacco agiscono Biton, Baribo e Solomon.

Primo tempo

Israele parte controllando il pallino del gioco, ma al 6' Tonali interrompe la trama provando a lanciare in profondità Raspadori, anticipato da Glazer in uscita. Poco dopo il numero 8, spostato a sinistra, mette in mezzo per Retegui, che con una botta mancina di prima non trova il bersaglio. Al 10' gli azzurri manovrano in velocità prima che la palla arrivi a Cambiaso, che con il sinistro non va lontano dalla porta. Al 16' Retegui serve Raspadori, impreciso con il destro dopo una fase in cui gli ospiti si erano affacciati davanti prima con Eliel Peretz e Gloukh e poi con Khalaili e Biton. Al 19' Khalaili sfonda a destra e mette in mezzo per Gloukh, che manca di un soffio il bersaglio. Al 22' serve un grande anticipo di Cambiaso sul cross di Solomon, che aveva provato a trasformare in oro per i suoi una brutta palla persa dall'Italia, che replica con un traversone di Dimarco che Raspadori gira di testa senza precisione. Al 28' Israele sfiora la rete quando Gloukh va via in velocità e serve Baribo, che rifinisce per Solomon, la cui botta viene alzata sopra la traversa da Donnarumma. La replica dell'Italia, al 35', è affidata a un tiro di Tonali, servito da Locatelli, che si rivela una telefonata per Glazer. Al 38' Cambiaso mette in mezzo un cross basso per Retegui, contrato alla grande da Baltaxa. Gli azzurri alzano il baricentro in chiusura di tempo e proprio al 45', dopo un'azione in velocità, si procacciano una grande chance per andare in vantaggio quando Baltaxa stavolta ferma Retegui con le cattive: l'arbitro Turpin indica il dischetto dal quale proprio il numero 9, reduce dall'errore di sabato sera contro l'Estonia, è implacabile con un bolide sotto l'incrocio che fa calare il sipario dopo l'1' di recupero concesso.

Secondo tempo

Gattuso lascia negli spogliatoi Raspadori e lancia Esposito. In campo ci sono ancora Tonali e Biton, al 49' protagonisti di un contatto in area che Turpin non reputa da rigore. Al 54' l'Italia sfiora il raddoppio quando Barella da fuori alza troppo la mira dopo che la precedente botta di Tonali, servito da Esposito, era stata deviata. Dall'altro lato Gloukh va da Baribo, che da ottima posizione calcia senza la giusta precisione. Al 58' è Eliel Peretz a rendersi pericoloso dall'interno dell'area, ma per fortuna degli azzurri Di Lorenzo è al posto giusto al momento giusto e devia la conclusione. Gli ospiti cominciano a fare realmente paura e poco dopo Donnarumma deve distendersi per dire di no a Gloukh, innescato da Baribo. Al 67' Cambiaso raddoppia, ma la precedente sponda di Esposito lo aveva colto in posizione di fuorigioco: poco dopo Glazer rischia di farsi male da solo centrando in pieno Tonali su un rinvio. Shimon inserisce Turgeman e Toriel per Baribo e Khalaili e alla ripresa del gioco, al 74', l'Italia trova il 2-0 ancora con Retegui, che scippa proprio il neo entrato Toriel e con un gran destro a giro trova l'incrocio dei pali. Shimon inserisce anche Abu Fani per Eliel Peretz, ma i pericoli li crea il solito Solomon, che al 78' salta tutti, anche Donnarumma, ma poi da posizione defilata manca lo specchio della porta. All'84' Glazer regala la palla a Retegui, che mette in mezzo per Esposito, che centra proprio il portiere ospite. Gattuso poco dopo inserisce Spinazzola e Cristante per Cambiaso e Locatelli, mentre sponda Israele entra Shua per Solomon e Mizrahi per Dasa. I minuti di recupero sono 4, aperti da una doppia chance per Calafiori e soprattutto Mancini di rimpinguare il bottino dagli sviluppi di un corner: il primo gol in azzurro del difensore della Roma è rimandato di pochi secondi, perché al 94' è lui a calare il tris di testa su cross di Dimarco. Gattuso fa debuttare Cambiaghi e Piccoli, che rilevano Tonali e un applauditissimo Retegui prima che Turpin fischi tre volte: l'Italia si qualifica matematicamente ai playoff, l'obiettivo minimo per provare a tornare finalmente ai Mondiali.