Italia-Israele: c'è Raspadori al posto di Kean. Dal 1' anche Mancini. Orari e dove vederla

Udine, 14 ottobre 2025 – Reduce dal successo per 3-1 in Estonia, l’Italia di Gennaro Gattuso è pronta a tornare in campo per affrontare questa sera alle 20.45 (diretta in esclusiva su Rai 1 e in streaming su sito e app di Rai Play) Israele in un Bluenergy Stadium blindato per ragioni di sicurezza (sono attesi circa 10-12.000 spettatori). La vittoria ottenuta dalla Norvegia per 5-0 proprio contro la nazionale israeliana pochi giorni fa ha complicato e non poco la corsa dell’Italia al primo posto nel Gruppo I delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma il CT azzurro Gennaro Gattuso ha comunque cercato di tenere alta la soglia dell’attenzione in vista di un match importante per blindare quantomeno la seconda piazza nel raggruppamento e la partecipazione al playoff: “Sarà una partita importante – ha spiegato Gattuso a Vivoazzurro TV –, la classifica dice questo. Vediamo in che condizioni saremo e se avremo recuperato bene dopo l’Estonia. Ci sarà da fare una grande fare una grande partita per valutare a che punto è il nostro percorso di crescita. I numeri che abbiamo prodotto nelle ultime gare sono importanti, ma poi bisogna pensare solo alla partita contro Israele e proseguire. Credo che, soprattutto quando si segna tanto, si debba essere bravi a supportare la squadra. La nostra crescita deve proseguire sotto questo aspetto: mentalità, voglia e veemenza nel cercare di recuperare palla quando la si perde. La qualità c’è ma a volte non basta. Servono altre componenti, quelle che abbiamo visto l’altro giorno contro l’Estonia. L’abbiamo fatta diventare una partita semplice per la voglia, l’atteggiamento e per come abbiamo tenuto il campo. Credo che dobbiamo proseguire su questa strada”. In relazione al successo un po’ sofferto dell’andata (5-4 ndr): “Dobbiamo essere bravi. Io penso che contino i concetti. L’altro giorno mi è piaciuto come hanno giocato la difesa e il centrocampo e credo che sia giusto avere aggressività, ma sempre annusando il pericolo e provando a giocare di riparto. Se faremo bene questo, penso che sarà una partita diversa. Loro sono bravi da centrocampo in su sono bravi. Hanno giocatori bravi, tecnici e capaci nell’uno contro uno. Noi dovremo cercare di lavorare di squadra e non dargli campo”.

Le possibili scelte di Gattuso

Il CT azzurro, dopo l’esperimento di difesa a quattro contro l’Estonia, tornerà al 3-5-2 già visto in passato, con Mancini al posto dello squalificato Bastoni, nel terzetto difensivo al fianco di Di Lorenzo e Calafiori. Sugli esterni ci saranno Cambiaso (al posto di Orsolini) e Dimarco, con Tonali, Cristante e Barella in mezzo al campo. Davanti, infine, sarà Raspadori a prendere il posto dell’infortunato Kean, al fianco di Retegui.

Orari e dove vedere la partita

La gara Italia-Israele, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, sarà trasmessa quest’oggi, martedì 14 ottobre 2025, alle 20.45 in diretta su Rai 1 e in streaming su sito e app di Rai Play.

Probabili formazioni

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Cristante, Barella, Dimarco; Retegui, Raspadori. CT Gattuso. Israele (4-2-3-1): Dan. Peretz; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Abu Fani; Khalaili, Biton, Solomon; Gloukh. CT Ben Shimon