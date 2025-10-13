Italia-Israele, Kean out: non ha pienamente recuperato dall'infortunio alla caviglia

Udine, 13 ottobre 2025 - Gennaro Gattuso perde per il match con Israele il miglior bomber della sua gestione. Moise Kean, sempre a segno nelle ultime tre partite disputate con indosso la casacca della Nazionale (quattro gol in totale), dovrà infatti saltare la partita in programma domani sera (martedì 14 ottobre, calcio d'avvio alle 20:45 con diretta su Rai 1) allo stadio ‘Friuli’ di Udine. L'attaccante della Fiorentina lascerà in queste ore il ritiro azzurro, a causa dell'infortunio alla caviglia destra rimediato dopo 15 minuti dall'inizio della sfida a Tallinn contro l'Estonia, nella quale l'ex Juventus è andato a bersaglio una volta trascorsi appena quattro giri di lancette, spianando la strada per la vittoria dei suoi.

Dopo aver svolto i primi accertamenti nella giornata di ieri, che avevano dato esito negativo, Kean si è nuovamente sottoposto nella mattinata odierna a degli esami strumentali, che hanno accertato che il centravanti classe 2000 non ha pienamente recuperato dal problema fisico. Senza il 25enne, il reparto offensivo dell'Italia contro Israele dovrebbe essere composto da Mateo Retegui e Francesco Pio Esposito, entrambi in gol contro l'Estonia. Nel frattempo, il gruppo azzurro alle 16:30 sosterrà l’allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo ‘Dino Bruseschi'.

