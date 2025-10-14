Italia, la prima notte della verità. Al di là di Israele ci sono i playoff: "Non abbiamo margini di errore»

È difficile pensare alle cose in fondo piccole del calcio tifato, mentre intorno tutti parlano delle macerie su cui ricostruire una pace. Qualcuno vorrebbe gli sportivi distaccati da quello che accade nel mondo (magari per lamentarsi poi di questo distacco), ma non può essere così, come ha spiegato una volta di più il ct Gattuso ieri, mettendo in fila le priorità: "Siamo felici che ci sia una tregua, vedere la gente che torna a casa, quel fiume di persone che tornano nella propria terra è emozionante. Ci sarà gente fuori dallo stadio che ci contesterà, ma avremo 10-11 mila persone dentro e dobbiamo essere bravi noi a fargli venire voglia di incitarci e starci vicini".

Stasera si gioca una partita decisiva per gli azzurri. A Udine alle 20,45 contro Israele gli azzurri hanno l’occasione di chiudere l’unico discorso verosimilmente aperto nelle qualificazioni ai mondiali dell’anno prossimo, quello che garantisce l’accesso agli spareggi per giocarsi un’ultima chance. Vincere significa essere sicuri almeno del secondo posto, pareggiare renderebbe necessario fare un punto anche contro la Moldavia. L’Italia però dovrà cercare di fare centro subito senza il giocatore che l’altra sera le ha messo in discesa il match in casa dell’Estonia. Moise Kean è rientrato a casa ieri mattina, gli esami strumentali hanno mostrato che la caviglia dell‘attaccante della Fiorentina è ancora malconcia, e a questo punto è a rischio anche la partita contro il Milan in campionato.

Il resto è l’apnea alla quale l’Italia è condannata da quando ha perso in casa della Norvegia quella prima partita maledetta che ha rovinato tutto. "Sappiamo da due mesi che non abbiamo margini di errore – spiega Gattuso –. Israele ha giocatori veloci e tecnici davanti, salta l’uomo e crea la superiorità numerica: e poi si giocherà il tutto per tutto".

La fatica fatta all’andata, col rischio di perdere un punto dopo aver avuto l’illusione del controllo sul match, ha convinto Gattuto a cambiare spartito. Oltre a Kean manca anche Bastoni, squalificato, al suo posto il candidato più scontato sembra Mancini ("sono maturato, e al Mondiale tengo tantissimo come tutti", ha detto il romanista), ma i cambi riguarderanno modulo e uomini. L’impressione è che non sia ancora il momento di Pio Esposito titolare, nonostante il debutto baciato dal gol a Tallinn: "La formula del doppio centravanti era nata dalla necessità di recuperare lo svantaggio di differenza reti dalla Norvegia. Avevo dubbi sulla copertura difensiva, ma gli attaccanti sono stati bravissimi, hanno fatto volume e pressato quando perdevano palla – ha detto ancora il ct –. La difesa a tre non è nelle mie corde, ma devo mettere da parte l’egoismo e pensare all’avversario. Esposito ha giocato 75 minuti più recupero, non lo faceva da tempo. E si può sempre essere decisivi dalla panchina, i difensori israeliani non sono molto veloci, anche di questo devo tenere conto".

Quindi con Retegui dovrebbe giocare Raspadori, in un 3-5-2 con Cambiaso e Dimarco a tutta fascia, Locatelli o Cristante in mezzo. Jack è un jolly prezioso, da esterno a seconda punta nel giro di pochi giorni senza battere ciglio: sa benissimo anche lui che stasera non conta il modo, ma solo il risultato.