Italia, l’altra folle manita. Tonali piega Israele al 91’. Super Kean: secondo posto

Non sarà certo l’Italia ideale di Gattuso, quella che batte Israele dopo brividi assortiti e amnesie costanti, in un pazzo festival di gol ed errori. Ma il cuore ce l’ha, e un bomber vero come Kean. La vittoria contro è fiducia in purezza, con l’aggancio in classifica e il doppio beneficio della partita in meno e del vantaggio nello scontro diretto. La Norvegia è ancora lassù, ma il secondo posto tiene viva la speranza di ritrovare un posto al Mondiale. Servirà ben altro, per inseguire quello che ora è un grande sogno, ma il carattere l’abbiamo ritrovato e ce lo teniamo stretto. Per la difesa, occorre riparlarne molto presto.

Ringhio mischia le carte tattiche, più che i suoi uomini, dopo il 5-0 all’Estonia. Il risultato, col 3-5-2 (poi 4-3-3) approntato per non rinunciare a Moise e Retegui. L’avvio di partita regala più di un brivido. Prima Donnarumma sbaglia un appoggio e solo Bastoni chiude scacciando il grosso pericolo, poi c’è la smanacciata nella propria porta viziata dal fallo di Lemkin, con conseguente annullamento del gol. Solo dopo l’Italia rialza la testa e prova a colpire, con Retegui che firma un primo affondo, respinto. Di nuovo un rischio, con Barella che sbaglia l’alleggerimento su Gigio e quasi innesca Eliel Peretz in area piccola. Quasi l’antipasto dello svantaggio, che matura per una dormita collettiva e il disimpegno maldestro di Locatelli a un metro dalla riga di porta. Fino a quel punto, gli azzurri non avevano creato pericoli, sembrando anzi distratti e affannati, specialmente sulla catena di sinistra. Risvolti allarmanti di una serata cominciata in uno stadio semi deserto a Debrecen, con alcuni fischi a disturbare l’inno israeliano e una parte dei tifosi italiani in tribuna a voltare le spalle al campo e alla bandiera israeliana.

Il risveglio sembra comunque esserci, come dimostrano la traversa colpita da Locatelli e poi la conclusione imprecisa di Kean che non centra la porta sul cross di Mancini. Proprio Moise però si riscatta quasi all’istante: Barella pesca Retegui, poi l’appoggio per la punta della Fiorentina che segna ancora in azzurro, stavolta da fuori.

La ripresa sembra avviarsi con fiducia, con Kean che sfiora il vantaggio. Poi la doccia fredda: Dor Peretz infila Donnarumma dopo lo slalom di Solomon che si fa beffe della nostra copertura. Per fortuna che abbiamo Moise: altra bordata dai venti metri per il pari. Politano dà la zampata del 2-3, ispirato da Retegui, poi Raspadori, entrato, sembra mettere i tre punti in sicurezza. Siamo solo a metà delle emozioni, perché in un amen arrivano l’autogol di Bastoni, il 4-4 al 90’ di Dor Peretz sull’ennesima nostra dormita e il graffio di Tonali per il 4-5. Sipario, e mille gocce di sudore che ci ripuliamo dalla fronte.