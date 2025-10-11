Gattuso: “Ora Israele, poi gli spareggi. Lo spirito è quello giusto”. Emozione Pio Esposito: “Gol dedicato alla mia famiglia”

“L’importante è creare, poi i gol e i rigori si possono sbagliare”. Così parlò il ct delle alchimie che ci ha dato un’Italia più speziata, ora pensa “a Israele”. Che sia un quarto d’ora o una partita intera, la differenza la fanno sempre loro: Kean e Retegui. La novità ’Gattuso’, la doppia punta, sembra funzionare anche quando ’scoppia’, ovvero quando Moise appoggia atterra male sull’erba dello stadio di Tallin, si fa male e resta solo Mateo.

Moise Kean (poi costretto a uscire per infortunio) festeggia con Retegui, Raspadori e Orsolini il primo gol contro l'Estonia

Per Ringhio è una partita da “nessun rammarico, abbiamo sofferto il giusto, difficile dominare 95 minuti. Dobbiamo cavalcare qualcosa di positivo e ho visto molti margini di miglioramento, la squadra crea molto”. I complimenti arrivano per tutti: “Pio (Esposito, ndr); Dimarco, Orsolini....”.

Ciò che pare funzionare alla perfezione è l’attacco. In tre match – e dopo una pioggia di gol – Kean e Retegui hanno in pratica messo a tacere tutti i dubbi che avevano incrinato le attese di un’Italia al nuovo corso, andando a segno (in totale) sette volte. E ieri contro l’Estonia sono bastati poco più di quattro minuti a Kean per il primo squillo del match. Altri dieci minuti e la storta alla caviglia, il gelo.

La coppia d’attacco ’scoppia’: fuori Moise (per lui una distorsione), dentro Pio Esposito (autore poi del terzo gol azzurro). L’alchimia della doppia punta di Ringhio però continua a ribollire. E’ il momento in cui si accende Retegui. L’attaccante dell’Al-Qadisiyah fa il brutto e poi il bel tempo, fallendo un rigore. Ma davanti si continuano ancora a vedere voglia idee e fisicità, tanto che il gol di Mateo alla fine arriva al 38’.

Rino Gattuso durante Estonia - Estonia

La missione ora “è crescere – aggiunge il ct –, partita dopo partita. Si può sbagliare qualcosa. Dobbiamo continuare così. Ci giochiamo tanto perché se vinciamo con Israele loro sono fuori dai giri e ci possiamo concentrare per i playoff, quando vedo questo spirito sono contento”.

Perché la coppia Kean-Retegui sembra far reparto anche quando è divisa: capita che sbagli, si divori occasioni (vedi il rigore), talvolta non trovi lo specchio della porta (come Retegui con un tiro da fuori al 55’). Segno di una consistenza che c’è, è in crescita e può provare a far sognare l’Italia. E ieri ha abbracciato anche la stella di Pio Esposito che ha una dedica speciale per il gol: “Alla mia famiglia”.