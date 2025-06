Italia-Norvegia: delusione azzurra, i voti dei protagonisti

DONNARUMMA 6. Incolpevole sui gol, salva su Sorloth. Dal trono d’Europa col Psg all’incubo azzurro in una settimana.

DI LORENZO 5. Tiene in gioco Haaland nel gol che chiude il match, non regge il confronto fisico.

COPPOLA 5,5. Non puoi essere tranquillo se la tua prima in nazionale maggiore è contro Haaland, e infatti il gol lo prende da Sorloth.

BASTONI 4,5. Da un suo lancio errato parte l’azione del vantaggio, partecipa alla bambola della difesa.

ZAPPACOSTA 5. Sulla fascia usa il mestiere, ma viene bruciato sempre.

BARELLA 4,5. Spento come in Champions, è uno dei pochi azzurri di livello internazionale, ma non oggi.

ROVELLA 4. Non dà velocità né idee, giustamente sostituito.

TONALI 5. Ci prova più degli altri, senza efficacia.

UDOGIE 5,5. Per spingere, spinge, almeno all’inizio. Ma perde il duello rusticano e sporco con Siestrom, sfiorando anche l’autogol.

RASPADORI 5. Un paio di fiammate iniziali, poi si spegne.

RETEGUI 6. Il meno colpevole, lotta senza ricevere palloni decenti.

CT SPALLETTI 5. Non era una partita come le altre, ok i problemi, ma in campo la squadra aveva le stesse facce dall’inizio alla fine.

Frattesi 5. Non incide.

Lucca 5. Era il più adatto a reggere la battaglia fisica, ma entra a buoi scappati e non si vede, suo l’unico tiro in porta, di testa.

Orsolini 5,5. Almeno ci prova, la mira è sbilenca, meglio l’assist per Lucca.

Ricci e Dimarco sv.

VOTO SQUADRA 4,5

Voti Norvegia: Nyland 6; Ryerson 7, Ajer 7, Heggem 7 (26‘ st Ostigard 6), Wolfe 7.5 (30‘ st Pedersen sv); Odegaard 7.5, Berge 7, Thorsby 7 (1‘ st Berg 6.5); Sorloth 7.5 (38‘ st Larsen sv), Haaland 7.5, Nusa 7.5 (30‘ st Bobb sv). Allenatore: Solbakken 7

d.r.