Italia sfida Norvegia nelle qualificazioni mondiali: Haaland contro gli azzurri

L’Italia è inserita nel gruppo I delle qualificazioni mondiali, con Norvegia, Estonia, Moldova e Israele. Passa la prima classificata, ma l’Italia complice l’avanzamento nei turni di Nations League inizierà il suo impegno quando alcune squadre hanno già giocato, sopattutto la Norvegia che ha vinto le prime due partite con larghe goleade: 5-0 in casa della Moldova e 4-2 in casa di Israele. Si sono giocate già anche Israele-Estonia 2-1, Moldova-Estonia 2-3. I norvegesi sembrano l’unica squadra che può impensierire gli azzurri. Il ct degli scandinavi Stale Solbakken ha convocato per le due partite di venerdì a Oslo all’Ulleval Stadion contro l’Italia e poi del 9 giugno a Tallinn contro l’Estonia anche due ’italiani’, Pedersen del Torino e Thorsby del Genoa. Ma la stella è il bomber del Manchester City, Erling Haaland, autore di 40 gol in 41 presenze con la maglia della sua nazionale. Luciano Spalletti aveva convocato Francesco Acerbi memore della superba prestazione proprio contro Haaland nella finale di Champions contro il Manchester City due anni fa. Amen.

Dopo la sfida di Oslo, gli azzurri al Mapei Stadium di Reggio Emilia avranno finalmente anche il supporto dei tifosi: sono già oltre 10.000 i biglietti già venduti per Italia-Moldova, in programma lunedì 9 giugno (ore 20.45) allo stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia. L’Italia torna a Reggio Emilia per la quinta volta, quattro anni dopo l’ultima con la Lituania l’8 settembre 2021 (biglietti nei centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com).

Intanto negli altri gironi di qualificazione sparsi per il mondo iniziano ad arrivare le prime squadre sicure di partecipare al mondiale che l’anno prossimo si terrà tra Canada, Messico e Stati Uniti (nazionali già qualificate come paesi organizzatori). La prima a conquistare la certezza è stata il Giappone, la seconda è stata la Nuova Zelanda che ha battuto la Nuova Caledonia, poi si sono aggiunti Iran e Argentina. Vicine alla qualificazione anche l’Uzbekistan, cui basterà un pari contro gli Emirati Arabi Uniti il 5 giugno, Corea del Sud a un punto dal pass, la Giordania che deve battere l’Oman e sperare che l’Iraq perda contro la Corea del Sud.

Nel Gruppo C, in corsa per affiancare il già qualificato Giappone sono rimaste Australia, Arabia Saudita e Indonesia.