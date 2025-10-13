Italia, una missione possibile. Battere Israele vale i playoff. Dubbio Kean, certezza Esposito

Qualcosa è cambiato, nell’aria e nelle facce. Se basterà per andare ai mondiali, lo scopriremo solo a marzo, quando sono in programma gli spareggi per gli ultimi biglietti verso Stati Uniti Canada e Messico. Spareggi che domani sera l’Italia può garantirsi anche per l’aritmetica battendo Israele. Per l’altra strada, il primo posto diretto, oltre alle vittorie degli azzurri nelle prossime tre partite servirebbe che l’Estonia strappasse almeno un punto alla Norvegia. Possibilità concrete? 2% a essere generosi.

Quindi meglio essere realisti, la specialità di Gattuso. Che subito dopo la vittoria di Tallinn, da dove l’Italia è rientrata nella notte dopo un viaggio un po’ tribolato, ha fissato l’obiettivo senza fronzoli retorici: "Battiamo Israele e poi pensiamo agli spareggi".

Difficile pensare che ci sarà Moise Kean, domani sera a Udine (dove arbiterà Turpin e sono già stati venduti 8mila biglietti, la metà di quelli disponibili): ieri l’attaccante si è sottoposto a terapie, stamattina farà una risonanza magnetica che dirà qualcosa di più preciso sull’entità della distorsione alla caviglia.

Ieri la Nazionale si è allenata al centro sportivo ‘Dino Bruseschi’, infortunio alla caviglia destra dopo aver segnato il gol del vantaggio azzurro, ha svolto terapie e domani verrà sottoposto ad esami strumentali.

Chi lascerà il ritiro stamattina e tornerà all’Inter è Alessandro Bastoni, ammonito con l’Estonia e quindi squalificato. Ieri è voluto comunque rimanere in un gruppo che inizia a scoprire la forza d’urto di Esposito, una delle note più liete della serata estone, e non solo per il gol realizzato.

Chi non aveva bisogno di farsi conoscere era Leonardo Spinazzola, che ieri ha raccontato come è stato convocato da Gattuso: "Mi aveva chiamato prima del primo raduno dicendomi che mi vedeva e che le porte erano aperte. La successiva telefonata è stata molto breve, mi ha detto: Leo, abbiamo bisogno di te. Certo mister, ok, a domani", ha detto alla Ds. Aggiungendo: "Da quello che ho visto questa settimana c’è veramente un grande clima e in questo mister Gattuso è stato bravissimo. C’è grande serenità, sappiamo di essere forti e che possiamo dire la nostra. Devono finire qui i fallimenti, dobbiamo andare per forza a giocarci il Mondiale".

Il rapporto tra il ct e il gruppo è stato al centro dell’autocritica di Luciano Spalletti, ospita a Trento del Festival dello sport. L’ex ct ha raccontato: "In Nazionale ho cercato di trasferire il mio modo di essere e forse ho sbagliato. E i giocatori a volte non sono andati bene. Invece forse c’era bisogno di più leggerezza per tenere a bada le pressioni enormi. Io ho cercato di fare capire che il calcio è una cosa seria - ha proseguito l’ex ct -. Mi sono sempre fatto la domanda di come i giocatori avrebbero preso le mie parole. Certo avrei preferito non fare la brutta figura in Nazionale ma purtroppo è andata così".