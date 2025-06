Italia Under 21: "Avremmo meritato di andare in semifinale. L'arbitro ha rovinato la gara"

Dunajska Streda (Slovacchia), 22 giugno 2025 – Svanisce a tre minuti dalla fine del secondo tempo supplementare il sogno europeo di un’eroica Italia Under 21, che in nove contro undici non è riuscita a resistere all’assedio della Germania ed è stata condannata al ko per 3-2 di Rohl, il quale ha trascinato i suoi in semifinale agli Europei in corso in Slovacchia. E dire che gli azzurri, dopo aver sofferto un po’ nel quarto d’ora d’apertura, sono usciti dal guscio e – spinti da uno scatenato Koleosho – hanno preso in mano le redini del match creando la prima, vera palla gol con Gnonto che a porta praticamente spalancata ha mancato l’appuntamento con l’1-0 alla mezz'ora. Un errore che ha rischiato di costare caro quando Nudel ha a sua volta fallito l’1-0 con un diagonale disinnescato dall’ottimo Desplanches. In avvio di ripresa, poi, ltalia ha ripreso a macinare gioco e al 58’ è stata premiata dal vantaggio firmato da Koleosho, di gran lunga il migliore tra gli azzurri fino a quel momento e andato in rete con un colpo da biliardo dal limite che si è insaccato dopo aver toccato il palo. Un vantaggio che è durato però soltanto 10’, perché al 68’ – subito dopo averlo sfiorato una prima volta – la Germania ha pescato dal cilindro il pari con la bellissima rete di Woltemade. Le cose per l’Italia hanno poi rischiato di precipitare quando Gnonto prima e Zanotti sono stati espulsi per doppio giallo, lasciando addirittura in nove l’Italia, che nel frattempo è anche finita sotto nel punteggio per effetto del piatto vincente di Weiper all’87’. Proprio all’ultimo respiro, però, la punizione al bacio del neoentrato Ambrosino ha regalato agli uomini di Nunziata la goia dei supplementari, nei quali – forte della doppia superiorità numerica – la Germania ha spinto fino al gol del 3-2 mandato a bersaglio da Rohl al 117’. Il rammarico è ovviamente il sentimento che più si legge nelle parole e sul volto del CT azzurro Carmine Nunziata, che a fine gara ai microfoni Rai ha voluto complimentarsi con l’Italia per una prova tutta cuore: “Io ringrazierei davvero questi ragazzi per lo spettacolo che hanno dato in questi 120 minuti, nei quali hanno giocato anche in nove contro undici e hanno ripreso in mano la partita per poi perderla solo a 4’ dalla fine. Questi ragazzi hanno davvero giocato a calcio perché lo sanno fare e lo hanno dimostrato. Non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che mi hanno dato e per quello che siamo riusciti a fare che non è poco”. Nunziata non ha poi risparmiato una secca stoccata all’arbitraggio, apparso decisamente insufficiente: “Ormai è inutile parlarne. L’arbitro ha rovinato la partita, secondo me, ma tanto alla fine resta solo il risultato, la grande amarezza ma anche la consapevolezza che questa squadra avrebbe meritato di andare avanti perché ha giocato una grande gara sotto tutti i punti di vista. Ricordiamoci che i tedeschi sono tutti giocatori che giocano in Bundesliga. Ci davano già per sconfitti e, se l’arbitro non avesse rovinato la partita, avrebbero visto ancora meno la palla. I giocatori azzurri meritano più spazio nei campionati di A e B? Credo che questo spazio se lo prenderanno alla fine. Qualcuno già ce l’ha e altri troveranno squadra e continuità”. Il bilancio finale sul biennio: “Al CT della Nazionale maggiore Gattuso lascio giocatori che hanno fatto una grande esperienza e sono cresciuti tantissimi. Sarò contento se un domani li vedrò in Nazionale A”