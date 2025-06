Italia Under 21 vince 1-0 contro la Romania agli Europei grazie a Baldanzi e Desplanches

ITALIA 1 ROMANIA 0

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches 7; Zanotti 6 (42’ st Kayode sv), Ghilardi 6.5, Pirola 7, Ruggeri 6.5; Fabbian 6.5, Prati 6, Ndour 6; Baldanzi 7 (41’ st Pisilli sv), Koleosho 7 (18’ st Ambrosino 6); Gnonto 5.5 (18’ st Casadei 6). Allenatore: Nunziata 7.

ROMANIA (4-3-3): Sava 6.5; Strata 5.5 (16’ st Sirbu 6), Ignat 5.5 (1’ pt Perianu 5.5), Ilie M. 6, Borza 6; Corbu 5.5 (1’ st Popescu 6), Akdag, Grameni 6.5 (43’ st Mitrov sv); Stoica 6.5 (16’ st Burnete 5.5), Munteanu 5.5, Ilie R. 6. Allenatore: Pancu 5.5.

Arbitro: Vassilis Fotias (Grecia) 6.

Rete: 26’ pt Baldanzi.

Note: al 48’ pt Desplanches para un rigore calciato da Munteanu. Ammoniti: Munteanu, Grameni, Fabbian.

Buona la prima per gl’Italia under 21 agli Europei. La formazione allenata da Nunziata parte contratta e neppure il gol al 26’ di Baldanzi sembra sbloccarla del tutto. Dopo diverse azioni in cui la Romania sembra aver ben saldo il pallino del gioco, Il giovane fantasista della Roma riceve da Ruggeri, dopo un intervento mancato di Stoica, e di sinistro, a incrociare, batte il portiere avversario Sava.

Gli azzurrini, però, continuano ad essere contratti e al 47’ primo tempo un intervento scriteriato e in ritardo di Ndour su Ilie consente alla Romania di guadagnarsi un rigore con l’arbitro che è stato richiamato dal Var, non avendo avuto piena contezza di quello che era accaduto. Qui entra in scena l’altro eroe di giornata, Sebastiano Desplanches che letteralmente ipnotizza Munteanu.

Dal dischetto l’attaccante della Romania calcia a incrociare, ma l’estremo difensore del Palermo che indovina l’angolo e respinge. Si va negli spogliatoi sull’1-0 per una Italia che nella ripresa ha un piglio diverso. Al 61’ è Stoica a vedersi annullato un gol per una palese posizione di fuori gioco che vizia il tiro.

Prima di questa iniziativa Baldanzi era sto vicinissimo a segnare il secondo gol, la gara diventa maschia e gli azzurrini non si tirano indietro. Nell’altra gara del girone A la Spagna ha superato per 3-2 i padroni di casa, con la Slovacchia che sabato sarà l’avversario dei giovani allenati da Carmine Nunziata. Ultima menzione per Koleosho, concreto e resistente alla fisicità avversaria.